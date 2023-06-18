​Гризманн признался, что ему было сложно принять назначение Мбаппе капитаном

После ухода из международного футбола Уго Льориса Дидье Дешам передал капитанскую повязку в сборной Франции Килиану Мбаппе. Решение тренера огорчило Антуана Гризманна, ведь он один из самых опытных игроков команды. Гризманн дал комментарий на этот счёт.

«Дешам выбрал капитаном Мбаппе, а не меня? Было тяжело. Тяжело. Один или два дня мне было сложно это переварить. Но теперь я полностью поддерживаю Килиана», - рассказал Гризманн Telefoot.

Ближайший матч отбора на чемпионат Европы 2024 года сборная Франции проведёт в понедельник, 19 июня, – против Греции на своём поле.