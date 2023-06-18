​Лукаку забивал в 14 последних отборочных матчах за Бельгию

Сборная Бельгии в субботу вечером сыграла вничью с Австрией (1:1) в рамках отбора на Евро-2024. В составе бельгийской национальной команды голом отметился фактурный нападающий Ромелу Лукаку.

Как сообщает Sporza, Лукаку забивал в каждом из 14 последних отборочных матчей сборной Бельгии, в которых он выходил на поле. Эта серия началась ещё в 2017 году - почти шесть лет назад.

Ближайший отборочный матч сборная Бельгии проведёт во вторник, 20 июня. В этот день команда Доменико Тедеско сыграет против Эстонии на выезде. Ромелу Лукаку постарается продлить свою забивную серию.