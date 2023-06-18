Холанна освистали свои же фанаты

Сборная Норвегии в субботу вечером проиграла важный домашний матч отбора на Евро-2024 против Шотландии. Эрлинг Холанн открыл счёт, но шотландцы в концовке забили дважды и победили с результатом 2:1.

После игры фанаты сборной Норвегии освистали Холанна, о чём пишет Daily Mail. Им не понравилось, что футболист после выхода со стадиона сразу направился в автобус. Болельщики явно рассчитывали, что Эрлинг подойдёт к ним, чтобы раздать автографы.

Напомним, что на клубном уровне сезон для Холанна получился шикарным. «Манчестер Сити» оформил требл, а сам нападающий забил 52 гола в 53 матчах.