Джеко высказался о поражении от Португалии

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко высказался о поражении от команды Португалии в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу пиренейцев.

«Первый мяч все решил в этом матче. Это помогло сопернику переломить ход игры в свою пользу. После перерыва у нас были моменты, но нам не хватало игроков впереди. Когда есть шансы, нужны футболисты, которые будут использовать их и забивать голы», - передает слова боснийца пресс-служба УЕФА.

Португалия набрала девять баллов и лидирует в группе. Что касается Боснии и Герцеговины, то команда с тремя очками располагается на четвертом месте.