Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Джеко высказался о поражении от Португалии

18 Июня 2023 • 11:26 Комментировать

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко высказался о поражении от команды Португалии в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу пиренейцев.

«Первый мяч все решил в этом матче. Это помогло сопернику переломить ход игры в свою пользу. После перерыва у нас были моменты, но нам не хватало игроков впереди. Когда есть шансы, нужны футболисты, которые будут использовать их и забивать голы», - передает слова боснийца пресс-служба УЕФА.

Португалия набрала девять баллов и лидирует в группе. Что касается Боснии и Герцеговины, то команда с тремя очками располагается на четвертом месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эдин Джеко Сборная Боснии И Герцеговины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
11:26 · Чемпионат Европы 2024
Джеко высказался о поражении от Португалии
10:21 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Норвегии - о Холанне: «Эрлинг просто выдохся»
07:31 · Чемпионат Европы 2024
Слова Роналду после победы над Боснией и Герцеговиной
17 Июня
23:59 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Исландии потерпела домашнее поражение от Словакии
23:54 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Грузии обыграла Кипр
23:49 · Чемпионат Европы 2024
Чехи забили на Фарерах три безответных мяча
23:43 · Чемпионат Европы 2024
Албанцы забили Молдове два безответных мяча
23:38 · Чемпионат Европы 2024
Тренер шотландской сборной: «Мы словили свою волну»
22:33 · Чемпионат Европы 2024
Алаба проводит свой сотый матч за сборную Австрии
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Бельгия - Австрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Португалия - Босния и Герцеговина: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Албания - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:07 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Азербайджана и Эстонии набрали первые очки в отборе Евро
21:00 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Шотландии голевым дуплетом в самой концовке шокировала Норвегию 2
20:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции сыграла против самого слабого соперника в своей истории
Все новости