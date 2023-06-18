Тренер сборной Норвегии - о Холанне: «Эрлинг просто выдохся»

Наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассказал, почему заменил звездного нападающего Эрлинга Холанна в поединке отбора чемпионата Европы – 2024 против Шотландии (1:2).

«Холанн сам попросил заменить его. Но мы все равно продержали его на 10-12 минут дольше. Последние несколько минут мы играли как будто в меньшинстве, он был полностью пуст. Эрлинг просто выдохся, сказалась 30-градусная жара», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 Холанн стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги. Вместе с «Манчестер Сити» скандинавский нападающий выиграл требл, победив в АПЛ, Кубке страны и Лиге чемпионов.