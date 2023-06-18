Слова Роналду после победы над Боснией и Герцеговиной

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал крупную победу над Боснией и Герцеговиной в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. Пиренейцы выиграли со счетом 3:0.

«Команда, отличная победа! Спасибо нашим болельщикам за поддержку», - написал 38-летний нападающий в социальных сетях.

После трех сыгранных матчей сборная Португалии набрала девять баллов и лидирует в своей отборочной группе. Следующий поединок команда Роналду проведет против Исландии во вторник, 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.