​Сборная Исландии потерпела домашнее поражение от Словакии

Сборная Исландии, в 2016 году порадовавшая весь мир на чемпионате Европы, разбазаривает свои шансы на квалификацию на Евро-2024. Она проиграла второй матч из трех проигранных, на сей раз уступив сборной Словакии.

Во вторник же, 20 июня, ей предстоит сыграть дома с португальской сборной.