​Сборная Исландии потерпела домашнее поражение от Словакии

Сборная Исландии, в 2016 году порадовавшая весь мир на чемпионате Европы, разбазаривает свои шансы на квалификацию на Евро-2024. Она проиграла второй матч из трех проигранных, на сей раз уступив сборной Словакии.
Во вторник же, 20 июня, ей предстоит сыграть дома с португальской сборной.
Протокол игры
|27'Куцка Юрай (0:1)
|(1:1) Финнбогасон Альфред41'
|70'Суслов Томаш (1:2)
Рунарссон Рунар•Сампстед Альфонс81' (Магнуссон Сайвар-Атли (81') •Ингасон Сверрир•Палссон Виктор•Магнуссон Хёрдур• 67'Виллюмссон Виллюм•Гуннарссон Арон•Гудмундссон Йоханн•Гудмундссон Альберт•Финнбогасон Альфред63' (Харальдссон Хакон-Арнар (63') •Торстейнссон Йон63' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (63')
Дубравка Мартин•Пекарик Петер• 26'Вавро Денис•Шкриньяр Милан•Ганцко Давид•Куцка Юрай•Лоботка Станислав•Гамшик Марек81' (Беро Матуш (81') •Шранц Иван81' (Дурис Давид (81') •Полиевка Роберт57' (Суслов Томаш (57') •Мак Роберт57' (Боженик Роберт (57')
17 июня. Стадион "Лаугардалсвёллур".
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