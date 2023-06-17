​Сборная Грузии обыграла Кипр

Сборная Грузии одержала свою первую победу в отборочном цикле Евро-2024, обыграв в гостях Кипр. Решающий гол кавказская команда забила лишь за шесть минут до конца игры в Ларнаке.

В следующем туре сборная Грузии сыграет на выезде с шотландцами.