Чехи забили на Фарерах три безответных мяча

Сборная Чехии, которая в марте удивила многих, не сумев переиграть в Кишиневе молдаван, сейчас реабилитировалась, забив три безответных мяча в ворота Фарерских островов. Это была вторая победа чехов в текущем отборе, в первом туре, еще до странной ничьей с Молдовой, они обыграли Польшу со счетом 3:1.
В следующем туре чехи сыграют с албанской сборной, но это будет лишь в сентябре.
Протокол игры
|15'Крейчи Ладислав II (0:1)
|44'Черны Вацлав (0:2)
|75'Черны Вацлав (0:3)
Гестсон Тейтур•Феро Одмар•Ватнсдаль Хейни•Ванхамар Гуннар•Ролантссон Гилли 65'83' (Агнарссон Ханнес (83') •Давидсен Вильормур•Бьярталид Йоаннес58' (Серенсен Ханус (58') •Йоэнсен Рене•Андреасен Якуп83' (Балдвинссон Рогви (83') •Ватнхамар Сольви84' (Радославлевич Стефан (84') •Кнудсен Петур58' (Эдмундссон Йоан (58')
Павленка Иржи•Цоуфал Владимир•Голеш Томаш•Крейчи Ладислав II•Журасек Давид•Соучек Томаш•Крал Алекс89' (Садилек Лукаш (89') •Юречка Вацлав80' (Матоушек Ян (80') •Гложек Адам69' (Провод Лукас (69') •Черны Вацлав80' (Садилек Михал (80') •Кухта Ян69' (Хитил Моймир (69')
17 июня. Стадион "Торсволлюр".
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