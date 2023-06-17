Чехи забили на Фарерах три безответных мяча

Сборная Чехии, которая в марте удивила многих, не сумев переиграть в Кишиневе молдаван, сейчас реабилитировалась, забив три безответных мяча в ворота Фарерских островов. Это была вторая победа чехов в текущем отборе, в первом туре, еще до странной ничьей с Молдовой, они обыграли Польшу со счетом 3:1.

В следующем туре чехи сыграют с албанской сборной, но это будет лишь в сентябре.