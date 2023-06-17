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Чехи забили на Фарерах три безответных мяча

17 Июня 2023 • 23:49 Комментировать
Фарерские острова
0:3
Чехия
окончен

Сборная Чехии, которая в марте удивила многих, не сумев переиграть в Кишиневе молдаван, сейчас реабилитировалась, забив три безответных мяча в ворота Фарерских островов. Это была вторая победа чехов в текущем отборе, в первом туре, еще до странной ничьей с Молдовой, они обыграли Польшу со счетом 3:1.

В следующем туре чехи сыграют с албанской сборной, но это будет лишь в сентябре. 

Протокол игры  
Фарерские острова0:3Чехия
  15'Крейчи Ладислав II (0:1)
  44'Черны Вацлав (0:2)
  75'Черны Вацлав (0:3)
Гестсон ТейтурФеро ОдмарВатнсдаль ХейниВанхамар ГуннарРолантссон Гилли  65' 83' (Агнарссон Ханнес ( 83') Давидсен ВильормурБьярталид Йоаннес 58' (Серенсен Ханус ( 58') Йоэнсен РенеАндреасен Якуп 83' (Балдвинссон Рогви ( 83') Ватнхамар Сольви 84' (Радославлевич Стефан ( 84') Кнудсен Петур 58' (Эдмундссон Йоан ( 58')
Запасные: Рейнатред А БардюрЙохансен АндрассОльсен КлеминтНаттестад СонниАскхам ХердурЭгильссон МагнусЛамхауге Маттиас
Павленка ИржиЦоуфал ВладимирГолеш ТомашКрейчи Ладислав IIЖурасек ДавидСоучек ТомашКрал Алекс 89' (Садилек Лукаш ( 89') Юречка Вацлав 80' (Матоушек Ян ( 80') Гложек Адам 69' (Провод Лукас ( 69') Черны Вацлав 80' (Садилек Михал ( 80') Кухта Ян 69' (Хитил Моймир ( 69')
Запасные: Брабец ЯкубКоубек ТомашДоудера ДавидЗмрхаль ЯромирЗима ДавидВацлик ТомашЗелены Ярослав
17 июня. Стадион "Торсволлюр".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чехии Сборная Фарерских Островов
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