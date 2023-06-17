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Чемпионат Европы по футболу 2024

Два гола и ассист Бруну Фернандеша помогли сборной Португалии разобраться с Боснией

17 Июня 2023 • 23:43 Комментировать
Португалия
3:0
Босния и Герцеговина
окончен

Сборные Португалии и Боснии сыграли в рамках отбора на Евро-2024. Матч третьего тура квалификации состоялся 17 июня на стадионе «Да Луж».

Протокол игры  
Португалия3:0Босния и Герцеговина
(1:0) Силва Бернарду44'  
(2:0) Фернандеш Бруну77'  
(3:0) Фернандеш Бруну90'  
Кошта ДиогуСилва АнтониуДиаш РубенДанилу Перейра  51'Канселу ЖоауФернандеш БрунуПальинья Жоау 87' (Жота Диогу ( 87') Геррейру Рафаэл 78' (Семеду Нелсон ( 78') Силва Бернарду 87' (Отавио Эдмилсон ( 87') Роналду КриштиануФелиш Жоау 62' (Невеш Рубен ( 62')
Запасные: Орта РикардуПатрисиу РуйСа ЖозеПепе КеплерЛеау РафаэлИнасиу ГонсалуВитинья IIДалот Диогу
Шехич ИбрагимАхмедходжич АнелСаничанин СинишаБаришич Адриан-Леон 71' (Тахирович Бенджамин ( 71'  84') Дедич АмарКолашинац Сеад 78' (Прчич Саньин ( 78') Пьянич Миралем  41' 78' (Газибегович Юсуф ( 78') Хаджиахметович Амир 71' (Хамулич Саид ( 71') Цимирот ГойкоСтеванович МирославДжеко Эдин 78' (Варешанович Дал ( 78')
Запасные: Пирич КенанПревляк СмаилБилбия НеманьяМенало ЛукаМиличевич ХрвоеВасиль НиколаКодро Кенан
17 июня. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

Суперзвёздная Португалия в этом оборочном цикле ещё очков не теряла и голов не пропускала. И пусть в соперниках были всего лишь Люксембург и Лихтенштейн, разница мячей впечатляет – 10:0. В третьем туре команда Роберто Мартинеса получила испытание посложнее, в гости пожаловала Босния и Герцеговина с Джеко, Колашинацем и Пьяничем. Состав сборной Португалии впечатлял ещё больше: Роналду, Жоау Фелиш, Геррейру, Канселу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва.

Только на скамейке запасных нашлось место для Леау, Жоты, Рубена Невеша и Витиньи, но запрягала Португалия очень долго. Много и скучно владели мячом, изображали давление, однако никоим образом не пугали этим боснийцев. Гости даже первыми создали неприятный момент, когда Баришич едва не закинул за шиворот Коште. Вратарь Португалии в прыжке с отклонением назад выудил мяч из-под перекладины.

А потом ещё и Джеко элегантно открылся в штрафной площади между Данилу и Геррейру, в касание откликнулся на передачу Цимирота, пробив чуть выше ворот. У хозяев в активе был только гол Роналду, забитый из офсайда после подачи Канселу, но всё-таки класс сказался. Перед самым перерывом португальцам удалась голевая атака: Роналду принял мяч и скинул правее на Фернандеша, Бруну дальше вырезал изумительный пас в штрафную площадь на ход Силве, а Бернарду вывалился на рандеву с голкипером и спокойно того перекинул – 1:0.

После гола игра не запестрила яркими красками. А португальцам, видимо, шоу и не нужно было. На исходе часа игры Мартинес сделал замену оборонительного толка, выпустив Рубена Невеша вместо Жоау Фелиша. Хозяева спокойно вели матч к победе, только в концовке сделав её не минимальной. Как раз свежий Рубен Невеш в касание навесил справа, а Бруну Фернандеш головой кивнул точно в «девять» - 2:0.

Не приложила максимум усилий сборная Португалии, но успела даже разгром оформить. Уже в компенсированное время Бруну Фернандеш узаконил себя в звании главного героя матча, результативно сыграв на отскоке после неудачного выноса Ахмедходжича - 3:0. Пока в отборе на Евро-2024 у команды Криштиану Роналду очень солидные цифры – 13:0 и три победы за три матча.

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