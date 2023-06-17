Два гола и ассист Бруну Фернандеша помогли сборной Португалии разобраться с Боснией

Сборные Португалии и Боснии сыграли в рамках отбора на Евро-2024. Матч третьего тура квалификации состоялся 17 июня на стадионе «Да Луж».

Суперзвёздная Португалия в этом оборочном цикле ещё очков не теряла и голов не пропускала. И пусть в соперниках были всего лишь Люксембург и Лихтенштейн, разница мячей впечатляет – 10:0. В третьем туре команда Роберто Мартинеса получила испытание посложнее, в гости пожаловала Босния и Герцеговина с Джеко, Колашинацем и Пьяничем. Состав сборной Португалии впечатлял ещё больше: Роналду, Жоау Фелиш, Геррейру, Канселу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва.

Только на скамейке запасных нашлось место для Леау, Жоты, Рубена Невеша и Витиньи, но запрягала Португалия очень долго. Много и скучно владели мячом, изображали давление, однако никоим образом не пугали этим боснийцев. Гости даже первыми создали неприятный момент, когда Баришич едва не закинул за шиворот Коште. Вратарь Португалии в прыжке с отклонением назад выудил мяч из-под перекладины.

А потом ещё и Джеко элегантно открылся в штрафной площади между Данилу и Геррейру, в касание откликнулся на передачу Цимирота, пробив чуть выше ворот. У хозяев в активе был только гол Роналду, забитый из офсайда после подачи Канселу, но всё-таки класс сказался. Перед самым перерывом португальцам удалась голевая атака: Роналду принял мяч и скинул правее на Фернандеша, Бруну дальше вырезал изумительный пас в штрафную площадь на ход Силве, а Бернарду вывалился на рандеву с голкипером и спокойно того перекинул – 1:0.

После гола игра не запестрила яркими красками. А португальцам, видимо, шоу и не нужно было. На исходе часа игры Мартинес сделал замену оборонительного толка, выпустив Рубена Невеша вместо Жоау Фелиша. Хозяева спокойно вели матч к победе, только в концовке сделав её не минимальной. Как раз свежий Рубен Невеш в касание навесил справа, а Бруну Фернандеш головой кивнул точно в «девять» - 2:0.

Не приложила максимум усилий сборная Португалии, но успела даже разгром оформить. Уже в компенсированное время Бруну Фернандеш узаконил себя в звании главного героя матча, результативно сыграв на отскоке после неудачного выноса Ахмедходжича - 3:0. Пока в отборе на Евро-2024 у команды Криштиану Роналду очень солидные цифры – 13:0 и три победы за три матча.