Албанцы забили Молдове два безответных мяча

Сборная Албании уверенно обыграла сборную Молдовы в третьем туре группы Е, балканцы забили два безответных мяча - оба во втором тайме, добыв, таким образом, свои первые очки в турнире.
Что до Молдовы, то она потерпела первое поражение после того, как дважды сыграла вничью.
Протокол игры
|(1:0) Асани Ясир52'
|(2:0) Байрами Недим76'
Бериша Этрит•Хюсай Эльсейд•Исмайли Ардиан•Джимсити Берат•Митай Марио• 22'Баре Кейди67' (Аслани Кристьян (67') •Узуни Мюрто87' (Сулейманов Таулан (87') •Рамадани Юльбер•Байрами Недим88' (Мучи Эрнест (88') •Асани Ясир67' (Мехмети Анис (67') •Чикалеши Сокол
Райлян Дорин•Крачун Артур•Мудрак Виктор•Посмак Вячеслав•Ревенко Иоан-Кэлин73' (Кожокарь Серафим (73') •Рябчук Олег•Моцпан Никита 38'55' (Штиня Виктор (55') •Бабогло Владислав 69'73' (Плэтикэ Сергиу (73') •Раца Вадим•Николаеску Йон65' (Постолаки Вирджилиу (65') •Домашкан Виталий56' (Кожокару Максим (56')
17 июня. Стадион "Эйр Албания".
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