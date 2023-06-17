Албанцы забили Молдове два безответных мяча

Сборная Албании уверенно обыграла сборную Молдовы в третьем туре группы Е, балканцы забили два безответных мяча - оба во втором тайме, добыв, таким образом, свои первые очки в турнире.

Что до Молдовы, то она потерпела первое поражение после того, как дважды сыграла вничью.