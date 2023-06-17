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Албанцы забили Молдове два безответных мяча

17 Июня 2023 • 23:43 Комментировать
Албания
2:0
Молдова
окончен

Сборная Албании уверенно обыграла сборную Молдовы в третьем туре группы Е, балканцы забили два безответных мяча - оба во втором тайме, добыв, таким образом, свои первые очки в турнире.

Что до Молдовы, то она потерпела первое поражение после того, как дважды сыграла вничью. 

Протокол игры  
Албания2:0Молдова
(1:0) Асани Ясир52'  
(2:0) Байрами Недим76'  
Бериша ЭтритХюсай ЭльсейдИсмайли АрдианДжимсити БератМитай Марио  22'Баре Кейди 67' (Аслани Кристьян ( 67') Узуни Мюрто 87' (Сулейманов Таулан ( 87') Рамадани ЮльберБайрами Недим 88' (Мучи Эрнест ( 88') Асани Ясир 67' (Мехмети Анис ( 67') Чикалеши Сокол
Запасные: Михай ЭнеаАлийи НасерСтракоша ТомасАбраши АмирСадику АрмандоКастари ЭлханВесели ФредерикЛяци Казим
Райлян ДоринКрачун АртурМудрак ВикторПосмак ВячеславРевенко Иоан-Кэлин 73' (Кожокарь Серафим ( 73') Рябчук ОлегМоцпан Никита  38' 55' (Штиня Виктор ( 55') Бабогло Владислав  69' 73' (Плэтикэ Сергиу ( 73') Раца ВадимНиколаеску Йон 65' (Постолаки Вирджилиу ( 65') Домашкан Виталий 56' (Кожокару Максим ( 56')
Запасные: Дрос КристианАврам КристианЙосипой МариусБогачук ВикторЖардан ИонЧелядник ДмитрийШтефан Михаил
17 июня. Стадион "Эйр Албания".

 

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