Сборные Бельгии и Австрии сошлись в рамках отбора на Евро-2024. Матч третьего тура квалификации состоялся 17 июня на стадионе имени Короля Бодуэна.

Удивительное противостояние экс-тренеров РПЛ увидели мы в отборе на чемпионат Европы 2024. Удивительное оно не только потому, что руководит сборной Бельгии сейчас Доменико Тедеско, а командой Австрии – Ральф Рангник, но ещё и потому, что за первые 45 минут соперники ни разу в створ ворот не пробили, а счёт был открыт уже в середине первого тайма.

Вообще, матч получился довольно странным. С первых же минут казалось, что футболистам будто сил не достаёт после изнуряющего сезона. Самым активным в составе сборной Бельгии был Доменико Тедеско, неистовствующий на бровке. Чуял неладное экс-тренер «Спартака» и не ошибся. После подачи от угла поля Грегорич пробил не лучшим образом, однако мяч попал в пятку Мангаля и заскочил в противоположный угол, дезориентировав Тибо Куртуа – 0:1.

Без Кевина Де Брёйне сборная Бельгии создавала моменты с огромным трудом. Только сольные проходы Лукебакио иногда доставляли дискомфорт обороне Австрии, но в створ ворот Доди никак попасть не мог. Касалось это вообще все футболистов, первый толковый удар на исходе часа игры нанёс Марко Арнаутович, заставив выручать Тибо Куртуа. Только этот выстрел и стал первым, попавшим в створ ворот. Удивительно, но разбудил он именно сборную Бельгии, которая через две минуты счёт открыла.

Естественно, тоже первым ударом в створ ворот. Лукебакио справа прорвался и сделал пас на линию штрафной площади, а там Лукаку убрал на замахе защитника и затем упаковал мяч в нижний угол – 1:1. Сработал дуэт Лу-Лу. Далее случился ещё обмен опасными ударами. У австрийцев с правого края штрафной площади бил Пош, воспользовавшийся передачей Забитцера, но Куртуа парировал. А у бельгийцев Жоан Бакайоко после сольного прохода бил в ближний угол, но и тут голкипер выиграл дуэль

Этим и ограничилась атакующая активность Бельгии и Австрии, в концовке обе команды больше думали о сохранении ничейного счёта. Разошлись миром Доменико Тедеско и Ральф Рангник, устроив импровизированную дуэль «Спартака» и «Локомотива» в отборе на Евро-2024.