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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бельгия Тедеско и Австрия Рангника разошлись миром в отборе на Евро-2024

17 Июня 2023 • 23:40 Комментировать
Бельгия
1:1
Австрия
окончен

Сборные Бельгии и Австрии сошлись в рамках отбора на Евро-2024. Матч третьего тура квалификации состоялся 17 июня на стадионе имени Короля Бодуэна.

Протокол игры  
Бельгия1:1Австрия
  22'Мангаля Орель (0:1)
(1:1) Лукаку Ромелу62'  
Куртуа ТибоФас ВаутДендонкер Леандер 84' (Аль-Дахиль Амин ( 84') Теате АртурЛукебакио Доди 69' (Бакайоко Жоан ( 69') Кастань ТимотиТилеманс ЮриМангаля Орель 75' (Вранкс Астер ( 75') Докю Жереми 84' (Ндайишимий Майк ( 84') Карраско Янник 75' (Опенда Лои ( 75') Лукаку Ромелу
Запасные: Селс МатцДеман ОливьеВанакен ХансБачуайи МишиБодар АрноСалемакерс АлексисБорнаув Себастьян
Шлагер Александер  90'Пош Штефан  53'Линхарт ФилиппАлаба ДавидВебер Максимилиан  32' 46' (Мвене Филлипп ( 46') Баумгартнер КристофЗайвальд НиколасШлагер Ксавер  69' 87' (Онисиво Карим ( 87') Виммер Патрик 60' (Забитцер Марсель ( 60') Арнаутович Марко 60' (Кайнц Флориан ( 60') Грегорич Михаэль 87' (Любичич Деян ( 87')
Запасные: Хедль НикласСаркария МанпритАдаму ЧуквубикеДансо КевинДанилюк ФлавиусБахманн ДаниэльШнегг Давид
17 июня. Стадион "им. короля Бодуэна".

 

Удивительное противостояние экс-тренеров РПЛ увидели мы в отборе на чемпионат Европы 2024. Удивительное оно не только потому, что руководит сборной Бельгии сейчас Доменико Тедеско, а командой Австрии – Ральф Рангник, но ещё и потому, что за первые 45 минут соперники ни разу в створ ворот не пробили, а счёт был открыт уже в середине первого тайма.

Вообще, матч получился довольно странным. С первых же минут казалось, что футболистам будто сил не достаёт после изнуряющего сезона. Самым активным в составе сборной Бельгии был Доменико Тедеско, неистовствующий на бровке. Чуял неладное экс-тренер «Спартака» и не ошибся. После подачи от угла поля Грегорич пробил не лучшим образом, однако мяч попал в пятку Мангаля и заскочил в противоположный угол, дезориентировав Тибо Куртуа – 0:1.

Без Кевина Де Брёйне сборная Бельгии создавала моменты с огромным трудом. Только сольные проходы Лукебакио иногда доставляли дискомфорт обороне Австрии, но в створ ворот Доди никак попасть не мог. Касалось это вообще все футболистов, первый толковый удар на исходе часа игры нанёс Марко Арнаутович, заставив выручать Тибо Куртуа. Только этот выстрел и стал первым, попавшим в створ ворот. Удивительно, но разбудил он именно сборную Бельгии, которая через две минуты счёт открыла.

Естественно, тоже первым ударом в створ ворот. Лукебакио справа прорвался и сделал пас на линию штрафной площади, а там Лукаку убрал на замахе защитника и затем упаковал мяч в нижний угол – 1:1. Сработал дуэт Лу-Лу. Далее случился ещё обмен опасными ударами. У австрийцев с правого края штрафной площади бил Пош, воспользовавшийся передачей Забитцера, но Куртуа парировал. А у бельгийцев Жоан Бакайоко после сольного прохода бил в ближний угол, но и тут голкипер выиграл дуэль

Этим и ограничилась атакующая активность Бельгии и Австрии, в концовке обе команды больше думали о сохранении ничейного счёта. Разошлись миром Доменико Тедеско и Ральф Рангник, устроив импровизированную дуэль «Спартака» и «Локомотива» в отборе на Евро-2024.

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