Тренер шотландской сборной: «Мы словили свою волну»

Сборная Шотландии прекрасно проводит квалификацию к чемпионату Европы 2024 года, она выиграла уже три из трех проведенных матчей, в том числе и сегодня против норвежской сборной. Победа получилась волевой - подопечные Стива Кларка забили два мяча под конец игры, несмотря на то, что проигрывали по ходу игры.

- Мы словили свою волну, ребята верили в себя и шли вперед. Пропущенный гол разочаровал, но очень обрадовала реакция. Теперь мы лидируем в группе, что очень приятно, - цитирует слова Стива Кларка BBC Sport.

В следующем своем матче шотландцы сыграют со сборной Грузии, это случится 20 июня. ​