Алаба проводит свой сотый матч за сборную Австрии

Сборная Австрии проводит квалификационный матч Евро-2024 против сборной Бельгии, и этот поединок является сотым за сборную Австрии в карьере Давида Алабы, капитана национальной команды Австрии. Он стал четвертым игроком в истории австрийской сборной, который добрался до такого рубежа.

Предыдущие трое - это Андреас Херцог, Александар Драгович и Марко Арнаутович. Теперь клуб 100 пополнился еще одним именем, превратившись в квартет.

Следить за событиями игры между сборными Бельгии и Австрии можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.