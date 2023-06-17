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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бельгия - Австрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

17 Июня 2023 • 21:15 Комментировать
Бельгия
0:0
Австрия
1 1.67 X 3.90 2 5.20
1-й тайм

Сборные Бельгии и Австрии проводят матч квалификации чемпионата Европы.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бельгия0:0Австрия
Куртуа ТибоКастань ТимотиДендонкер ЛеандерФас ВаутТеате АртурДокю ЖеремиТилеманс ЮриМангаля ОрельКарраско ЯнникЛукебакио ДодиЛукаку Ромелу
Запасные: Селс МатцДеман ОливьеВанакен ХансВранкс АстерБачуайи МишиНдайишимий МайкБодар АрноАль-Дахиль АминСалемакерс АлексисБакайоко ЖоанБорнаув СебастьянОпенда Лои
Шлагер АлександерПош ШтефанЛинхарт ФилиппАлаба ДавидВебер МаксимилианВиммер ПатрикЗайвальд НиколасШлагер КсаверБаумгартнер КристофАрнаутович МаркоГрегорич Михаэль
Запасные: Хедль НикласСаркария МанпритЛюбичич ДеянКайнц ФлорианМвене ФиллиппАдаму ЧуквубикеДансо КевинДанилюк ФлавиусБахманн ДаниэльЗабитцер МарсельШнегг ДавидОнисиво Карим
17 июня. Стадион "им. короля Бодуэна".
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БЕЛЬГИЯ АВСТРИЯ
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0
1.13 9.20 21.00
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Литва Литва
Болгария Болгария
1
1
3.20 3.25 2.36
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Окончен
Черногория Черногория
Венгрия Венгрия
0
0
3.40 3.35 2.24
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Окончен
Норвегия Норвегия
Шотландия Шотландия
1
2
2.19 3.45 3.40
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Окончен
Азербайджан Азербайджан
Эстония Эстония
1
1
2.09 3.40 3.75
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Португалия Португалия
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
0
0
1.31 5.60 10.00
Видео
8 мин
Фарерские острова Фарерские острова
Чехия Чехия
0
0
11.00 5.80 1.29
Видео
8 мин
Кипр Кипр
Грузия Грузия
0
0
3.00 3.35 2.45
Видео
8 мин
Исландия Исландия
Словакия Словакия
0
0
2.70 3.30 2.70
Видео
8 мин
Албания Албания
Молдова Молдова
0
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1.48 4.50 7.00
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