Бельгия - Австрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Бельгии и Австрии проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бельгия - Австрия
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Протокол игры
Куртуа Тибо•Кастань Тимоти•Дендонкер Леандер•Фас Ваут•Теате Артур•Докю Жереми•Тилеманс Юри•Мангаля Орель•Карраско Янник•Лукебакио Доди•Лукаку Ромелу
Шлагер Александер•Пош Штефан•Линхарт Филипп•Алаба Давид•Вебер Максимилиан•Виммер Патрик•Зайвальд Николас•Шлагер Ксавер•Баумгартнер Кристоф•Арнаутович Марко•Грегорич Михаэль
17 июня. Стадион "им. короля Бодуэна".
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