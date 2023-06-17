Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Португалия - Босния и Герцеговина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

17 Июня 2023 • 21:15 Комментировать
Португалия
0:0
Босния и Герцеговина
1 1.20 X 7.20 2 17.00
1-й тайм

Сборные Португалии и Боснии и Герцеговины проводят матч квалификации чемпионата Европы.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Португалия0:0Босния и Герцеговина
Кошта ДиогуСилва АнтониуДиаш РубенДанилу ПерейраКанселу ЖоауФернандеш БрунуПальинья ЖоауГеррейру РафаэлСилва БернардуРоналду КриштиануФелиш Жоау
Запасные: Орта РикардуПатрисиу РуйЖота ДиогуСа ЖозеПепе КеплерЛеау РафаэлНевеш РубенИнасиу ГонсалуВитинья IIОтавио ЭдмилсонДалот ДиогуСемеду Нелсон
Шехич ИбрагимАхмедходжич АнелСаничанин СинишаБаришич Адриан-ЛеонДедич АмарКолашинац СеадПьянич МиралемХаджиахметович АмирЦимирот ГойкоСтеванович МирославДжеко Эдин
Запасные: Пирич КенанSaid HamulicПревляк СмаилВарешанович ДалГазибегович ЮсуфБилбия НеманьяМенало ЛукаМиличевич ХрвоеТахирович БенджаминВасиль НиколаКодро КенанПрчич Саньин
17 июня. Стадион "Эштадиу да Луш".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Боснии И Герцеговины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Люксембург Люксембург
Лихтенштейн Лихтенштейн
2
0
1.13 9.20 21.00
Видео
Окончен
Литва Литва
Болгария Болгария
1
1
3.20 3.25 2.36
Видео
Окончен
Норвегия Норвегия
Шотландия Шотландия
1
2
2.19 3.45 3.40
Видео
Окончен
Азербайджан Азербайджан
Эстония Эстония
1
1
2.09 3.40 3.75
Видео
Окончен
Черногория Черногория
Венгрия Венгрия
0
0
3.40 3.35 2.24
Видео
9 мин
Фарерские острова Фарерские острова
Чехия Чехия
0
0
11.00 5.80 1.29
Видео
9 мин
Исландия Исландия
Словакия Словакия
0
0
2.70 3.30 2.70
Видео
9 мин
Кипр Кипр
Грузия Грузия
0
0
3.00 3.35 2.45
Видео
9 мин
Албания Албания
Молдова Молдова
0
0
1.48 4.50 7.00
Видео
9 мин
Бельгия Бельгия
Австрия Австрия
0
0
1.58 4.30 5.80
Видео
9 мин
Португалия Португалия
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
0
0
1.31 5.60 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Июня
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Бельгия - Австрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Португалия - Босния и Герцеговина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Албания - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:07 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Азербайджана и Эстонии набрали первые очки в отборе Евро
21:00 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Шотландии голевым дуплетом в самой концовке шокировала Норвегию
20:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции сыграла против самого слабого соперника в своей истории
18:34 · Чемпионат Европы 2024
Азербайджан - Эстония: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:06 · Чемпионат Европы 2024
​Мудрик: «Никогда не сомневайтесь во мне» 1
13:04 · Чемпионат Европы 2024
Роберто Мартинес высказался о Роналду
12:36 · Чемпионат Европы 2024
Сака травмировался в матче за сборную Англии
08:51 · Чемпионат Европы 2024
Дешам: «Франция должна была забить больше Гибралтару»
07:38 · Чемпионат Европы 2024
Сергей Ребров высказался о победе сборной Украины
07:27 · Чемпионат Европы 2024
Шевченко отреагировал на победу сборной Украины
07:14 · Чемпионат Европы 2024
Мудрик: «Кайфую от времени в сборной Украины»
06:26 · Чемпионат Европы 2024
Кейн оригинально поздравил партнёров со своим титулом лучшего бомбардира в истории сборной
Все новости