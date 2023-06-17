Португалия - Босния и Герцеговина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Португалии и Боснии и Герцеговины проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Португалия - Босния и Герцеговина
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Протокол игры
Кошта Диогу•Силва Антониу•Диаш Рубен•Данилу Перейра•Канселу Жоау•Фернандеш Бруну•Пальинья Жоау•Геррейру Рафаэл•Силва Бернарду•Роналду Криштиану•Фелиш Жоау
Шехич Ибрагим•Ахмедходжич Анел•Саничанин Синиша•Баришич Адриан-Леон•Дедич Амар•Колашинац Сеад•Пьянич Миралем•Хаджиахметович Амир•Цимирот Гойко•Стеванович Мирослав•Джеко Эдин
17 июня. Стадион "Эштадиу да Луш".
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