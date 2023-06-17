Албания - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Албании и Молдовы проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Албания - Молдова
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Протокол игры
Бериша Этрит•Хюсай Эльсейд•Исмайли Ардиан•Джимсити Берат•Митай Марио•Баре Кейди•Узуни Мюрто•Рамадани Юльбер•Байрами Недим•Асани Ясир•Чикалеши Сокол
Райлян Дорин•Крачун Артур•Мудрак Виктор•Посмак Вячеслав•Ревенко Иоан-Кэлин•Рябчук Олег•Моцпан Никита•Бабогло Владислав•Раца Вадим•Николаеску Йон•Домашкан Виталий
17 июня. Стадион "Эйр Албания".
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