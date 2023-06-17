Сборные Азербайджана и Эстонии набрали первые очки в отборе Евро

Аутсайдеры группы F квалификации чемпионата Европы, сборные Азербайджана и Эстонии, провели матч третьего тура. Соперники регулярно обостряли впереди. В середине первого тайма после подачи углового и удара по воротам Рауно Саппинен удачно подставил голову, и его команда повела. Хозяева отыгрались также после корнера, неприкрытый Антон Кривоцюк реализовал свой момент - 1:1. Перед финальным свистком Филип Озобич направил мяч в штангу, атакуя с разворота. Ничья в итоге и первые очки для этих команд.

В параллельном матче Черногория и Венгрия провели поединок без голов.