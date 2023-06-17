Сборные Азербайджана и Эстонии набрали первые очки в отборе Евро

Аутсайдеры группы F квалификации чемпионата Европы, сборные Азербайджана и Эстонии, провели матч третьего тура. Соперники регулярно обостряли впереди. В середине первого тайма после подачи углового и удара по воротам Рауно Саппинен удачно подставил голову, и его команда повела. Хозяева отыгрались также после корнера, неприкрытый Антон Кривоцюк реализовал свой момент - 1:1. Перед финальным свистком Филип Озобич направил мяч в штангу, атакуя с разворота. Ничья в итоге и первые очки для этих команд.
В параллельном матче Черногория и Венгрия провели поединок без голов.
Протокол игры
|27'Саппинен Рауно (0:1)
|(1:1) Кривоцюк Антон62'
Магомедалиев Шахрудин•Хагверди Ходжатолла46' (Байрамов Турал (46') • 71'Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Джафаргулиев Элвин46' (Кривоцюк Антон (46') •Исаев Алексей80' (Гурбанлы Муса (80') •Джамалов Элвин46' (Алиев Гисмат (46') •Махмудов Эмин•Эмрели Махир•Дадашов Ренат80' (Озобич Филип (80') •Шейдаев Рамиль
Хейн Карл-Якоб•Кяйт Маттиас• 90'Метс Кароль• 42'Кууск Мяртен•Пеэтсон Расмус•Лукка Марко83' (Тенисте Тайо (83') •Синявский Василий•Васильев Константин•Миллер Мартин•Саппинен Рауно83' (Рейнкорт Стэн (83') •Аниер Хенри56' (Оямаа Хенрик (56')
17 июня. Стадион "Далга Арена" (Баку).
Протокол игры
Миятович Милан • Вуячич Игор • 34'Савич Стефан • 90'Томашевич Зарко • Вешович Марко 15' 72' ( Осмаич Милутин ( 72') • Янкович Марко • Шчекич Александар 61' ( Раичкович Милош ( 61' ) • 63'Савичевич Вукан 82' ( Лончар Стефан ( 82') • Вукчевич Андрия • Крстович Никола 72' ( Вукчевич Марко ( 72') • Йоветич Стеван 82' ( Хакшабанович Сеад ( 82')
Запасные: Петкович Даниель • Йовович Владимир • Мугоша Стефан • Шаркич Матия • Бакич Душан • Шипчич Никола • Радулович Андрия
Дибус Денеш • Ланг Адам • Орбан Вилли • Салаи Аттила • Болла Бендегуз 88' ( Ботка Эндре ( 88') • Надь Адам • Стайлс Каллум 72' ( Кальмар Жолт ( 72') • Керкез Милош • Шаллаи Роланд 50' 58' ( Чобот Кевин ( 58' ) • 70'Адам Мартин 59' ( Варга Барнабас ( 59') • Собослаи Доминик
Запасные: Саппанош Петер • Кляйнхайслер Ласло • Демьен Патрик • Болог Ботонд • Него Лоик • Барат Петер • Газдаг Даниэль • Ференци Янош
17 июня. Стадион "Под Горицом".
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