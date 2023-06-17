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Сборные Азербайджана и Эстонии набрали первые очки в отборе Евро

17 Июня 2023 • 21:07 Комментировать
Азербайджан
1:1
Эстония
окончен

Аутсайдеры группы F квалификации чемпионата Европы, сборные Азербайджана и Эстонии, провели матч третьего тура. Соперники регулярно обостряли впереди. В середине первого тайма после подачи углового и удара по воротам Рауно Саппинен удачно подставил голову, и его команда повела. Хозяева отыгрались также после корнера, неприкрытый Антон Кривоцюк реализовал свой момент - 1:1. Перед финальным свистком Филип Озобич направил мяч в штангу, атакуя с разворота. Ничья в итоге и первые очки для этих команд.

В параллельном матче Черногория и Венгрия провели поединок без голов.

Протокол игры  
Азербайджан1:1Эстония
  27'Саппинен Рауно (0:1)
(1:1) Кривоцюк Антон62'  
Магомедалиев ШахрудинХагверди Ходжатолла 46' (Байрамов Турал ( 46'  71') Мустафазаде БахлулГусейнов БадавиДжафаргулиев Элвин 46' (Кривоцюк Антон ( 46') Исаев Алексей 80' (Гурбанлы Муса ( 80') Джамалов Элвин 46' (Алиев Гисмат ( 46') Махмудов ЭминЭмрели МахирДадашов Ренат 80' (Озобич Филип ( 80') Шейдаев Рамиль
Запасные: Иманов ЮсифАхмедзаде РустамСейдиев АминСафаров ЭмилДиниев ДжошгунАлескеров НамикБалаев Эмил
Хейн Карл-ЯкобКяйт Маттиас  90'Метс Кароль  42'Кууск МяртенПеэтсон РасмусЛукка Марко 83' (Тенисте Тайо ( 83') Синявский ВасилийВасильев КонстантинМиллер МартинСаппинен Рауно 83' (Рейнкорт Стэн ( 83') Аниер Хенри 56' (Оямаа Хенрик ( 56')
Запасные: Веткал МартинЛиландер МихаэлТунёв ГеоргийБаранов НикитаСорга ЭрикПоом МаркусШейн Рокко РобертИгонен МатвейВаллнер Карл-Андре
17 июня. Стадион "Далга Арена" (Баку).
Протокол игры 
Черногория0:0Венгрия
Миятович Милан  Вуячич Игор   34'  Савич Стефан   90'  Томашевич Зарко  Вешович Марко   15'   72' (Осмаич Милутин (   72' Янкович Марко  Шчекич Александар   61' (Раичкович Милош (   61'   63' Савичевич Вукан   82' (Лончар Стефан (   82' Вукчевич Андрия  Крстович Никола   72' (Вукчевич Марко (   72' Йоветич Стеван   82' (Хакшабанович Сеад (   82')
Запасные: Петкович Даниель  Йовович Владимир  Мугоша Стефан  Шаркич Матия  Бакич Душан  Шипчич Никола  Радулович Андрия
Дибус Денеш  Ланг Адам  Орбан Вилли  Салаи Аттила  Болла Бендегуз   88' (Ботка Эндре (   88' Надь Адам  Стайлс Каллум   72' (Кальмар Жолт (   72' Керкез Милош  Шаллаи Роланд   50'   58' (Чобот Кевин (   58'   70' Адам Мартин   59' (Варга Барнабас (   59' Собослаи Доминик
Запасные: Саппанош Петер  Кляйнхайслер Ласло  Демьен Патрик  Болог Ботонд  Него Лоик  Барат Петер  Газдаг Даниэль  Ференци Янош
 17 июня. Стадион "Под Горицом".

 

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