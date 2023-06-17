Сборная Шотландии голевым дуплетом в самой концовке шокировала Норвегию

Сборная Норвегии играла против шотландцев в матче квалификации Евро-24. Поединок не изобиловал опасными моментами, и британцы были близки к первой потере очков. Эрлинг Холанн забил пенальти, и его команда вела до 87-й минуты. Но Линдон Дайкс и Кенни Маклин перевернули игру в двух атаках подряд - 2:1.

Шотландия с 9 очками уверенно лидирует, у соперника только один балл.