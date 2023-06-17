Сборная Шотландии голевым дуплетом в самой концовке шокировала Норвегию

Сборная Норвегии играла против шотландцев в матче квалификации Евро-24. Поединок не изобиловал опасными моментами, и британцы были близки к первой потере очков. Эрлинг Холанн забил пенальти, и его команда вела до 87-й минуты. Но Линдон Дайкс и Кенни Маклин перевернули игру в двух атаках подряд - 2:1.
Шотландия с 9 очками уверенно лидирует, у соперника только один балл.
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг61'
|87'Дайкс Линдон (1:1)
|89'Маклин Кенни (1:2)
Нюланд Эрьян•Рюэрсон Юлиан•Страндберг Стефан•Эстигор Лео•Мелинг Биргер•Эдегор Мартин•Берг Патрик84' (Торстведт Кристиан (84') •Эурснес Фредрик84' (Дели Матс Мёллер (84') •Сорлот Александр79' (Эльюнусси Мохамед (79') •Холанн Эрлинг84' (Ларсен Йорген (84') •Сольбаккен Ола63' (Берге Сандер (63')
Ганн Энгус•Портеус Райан 60'79' (Маклин Кенни (79') •Хендри Джек• 41'Тирни Киран 53'65' (Купер Лиам (65') •Хикки Аарон•Робертсон Эндрю•Кристи Райан78' (Гилмор Билли (78') •Мактоминай Скотт•Макгрегор Каллум78' (Армстронг Стюарт (78') •Макгинн Джон 37'90' (Хайем Доминик (90') •Дайкс Линдон
17 июня. Стадион "Уллевааль" (Осло).
Бан пользователя