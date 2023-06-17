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Сборная Шотландии голевым дуплетом в самой концовке шокировала Норвегию

17 Июня 2023 • 21:00 Комментировать
Норвегия
1:2
Шотландия
окончен

Сборная Норвегии играла против шотландцев в матче квалификации Евро-24. Поединок не изобиловал опасными моментами, и британцы были близки к первой потере очков. Эрлинг Холанн забил пенальти, и его команда вела до 87-й минуты. Но Линдон Дайкс и Кенни Маклин перевернули игру в двух атаках подряд - 2:1.

Шотландия с 9 очками уверенно лидирует, у соперника только один балл.

Протокол игры  
Норвегия1:2Шотландия
(1:0) Холанн Эрлинг61'  
  87'Дайкс Линдон (1:1)
  89'Маклин Кенни (1:2)
Нюланд ЭрьянРюэрсон ЮлианСтрандберг СтефанЭстигор ЛеоМелинг БиргерЭдегор МартинБерг Патрик 84' (Торстведт Кристиан ( 84') Эурснес Фредрик 84' (Дели Матс Мёллер ( 84') Сорлот Александр 79' (Эльюнусси Мохамед ( 79') Холанн Эрлинг 84' (Ларсен Йорген ( 84') Сольбаккен Ола 63' (Берге Сандер ( 63')
Запасные: Вембангомо БрисДингеланд МатиасГрегерсен СтианФинне БорВетлесен УгоСельвик Эгиль
Ганн ЭнгусПортеус Райан  60' 79' (Маклин Кенни ( 79') Хендри Джек  41'Тирни Киран  53' 65' (Купер Лиам ( 65') Хикки АаронРобертсон ЭндрюКристи Райан 78' (Гилмор Билли ( 78') Мактоминай СкоттМакгрегор Каллум 78' (Армстронг Стюарт ( 78') Макгинн Джон  37' 90' (Хайем Доминик ( 90') Дайкс Линдон
Запасные: Келли ЛиамШенклэнд ЛоуренсНисбет КевинФергюсон ЛьюисДжек РайанТэйлор ГрэгКларк Зандер
17 июня. Стадион "Уллевааль" (Осло).

 

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