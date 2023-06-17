Сборная Франции сыграла против самого слабого соперника в своей истории

В третьем туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции сыграла против сборной Гибралтара, победив соперника с уверенным счетом 3:0.

Как оказалось, это был матч, в котором сборная Франции, вице-чемпион мира, официально сыграла против самого слабого соперника в своей истории - команды, которая занимает 201-е место в общей классификации ФИФА.

С момента внедрения этой самой классификации в истории французской сборной не было более слабого соперника в смысле его места в ней.

В следующем матче, послезавтра, французская сборная примет дома греческую национальну команду.