Азербайджан - Эстония: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Азербайджана и Эстонии проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Азербайджан - Эстония
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Протокол игры
Магомедалиев Шахрудин•Хагверди Ходжатолла•Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Джафаргулиев Элвин•Исаев Алексей•Джамалов Элвин•Махмудов Эмин•Эмрели Махир•Дадашов Ренат•Шейдаев Рамиль
Хейн Карл-Якоб•Кяйт Маттиас•Метс Кароль•Кууск Мяртен•Пеэтсон Расмус•Лукка Марко•Синявский Василий•Васильев Константин•Миллер Мартин•Саппинен Рауно•Аниер Хенри
17 июня. Стадион "Далга Арена" (Баку).
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