​Мудрик: «Никогда не сомневайтесь во мне»

Сборная Украины в пятничном матче отбора на Евро-2024 сотворила камбэк в гостях у Северной Македонии. Команда Сергея Реброва после первого тайма проигрывала 0:2, но в итоге победила 3:2. Вингер «Челси» Михаил Мудрик стал автором двух голевых передач.

«Во-первых, хочу сказать: «Никогда не сомневайтесь во мне». Во-вторых, с Коноплей у нас и за «Шахтёр» были такие моменты. Очень рад, что он забил гол, оказался в нужном месте в нужное время», - сказал Мудрик «Суспільне Спорт».

Напомним, что Мудрик перешёл в «Челси» зимой за 70 миллионов евро. При этом во второй части сезона 2022/2023 украинец смотрелся слабо.

В понедельник сборная Украины проведёт следующий матч отбора на Евро-2024 – против Мальты.