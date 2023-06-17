Роберто Мартинес высказался о Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сказал несколько слов о звёздном Криштиану Роналду.

«Выступления в клубе не из Европы иногда даёт преимущество для сборной. У нас есть три способа анализа игрока: индивидуальные качества, опыт и приверженность делу. Криштиану полностью привержен своему делу. Он является примером для раздевалки, примером для португальского и мирового футбола.

Нам нужно, чтобы Роналду и Пепе передавали опыт молодым игрокам. Роналду, как и любому другому футболисту, нужно хорошо тренироваться, чтобы играть. Нам нужна хорошая конкуренция», - слова Мартинеса с пресс-конференции приводит портал Goal.

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