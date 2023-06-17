Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Роберто Мартинес высказался о Роналду

17 Июня 2023 • 13:04 Комментировать
Португалия
...
Босния и Герцеговина
1 1.17 X 7.10 2 20.00
Через 7 ч. 29 мин.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сказал несколько слов о звёздном Криштиану Роналду.

«Выступления в клубе не из Европы иногда даёт преимущество для сборной. У нас есть три способа анализа игрока: индивидуальные качества, опыт и приверженность делу. Криштиану полностью привержен своему делу. Он является примером для раздевалки, примером для португальского и мирового футбола.

Нам нужно, чтобы Роналду и Пепе передавали опыт молодым игрокам. Роналду, как и любому другому футболисту, нужно хорошо тренироваться, чтобы играть. Нам нужна хорошая конкуренция», -  слова Мартинеса с пресс-конференции приводит портал Goal.

В субботу сборная Португалии сыграет против Боснии и Герцеговины. Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.06.23 в 16:00
Люксембург Люксембург
Лихтенштейн Лихтенштейн
1.13 9.20 21.00
Видео
17.06.23 в 16:00
Литва Литва
Болгария Болгария
3.20 3.25 2.36
Видео
17.06.23 в 19:00
Азербайджан Азербайджан
Эстония Эстония
2.09 3.40 3.75
Видео
17.06.23 в 19:00
Черногория Черногория
Венгрия Венгрия
3.40 3.35 2.24
Видео
17.06.23 в 19:00
Норвегия Норвегия
Шотландия Шотландия
2.19 3.45 3.40
Видео
17.06.23 в 21:45
Албания Албания
Молдова Молдова
1.48 4.50 7.00
Видео
17.06.23 в 21:45
Бельгия Бельгия
Австрия Австрия
1.58 4.30 5.80
Видео
17.06.23 в 21:45
Португалия Португалия
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
1.31 5.60 10.00
Видео
17.06.23 в 21:45
Фарерские острова Фарерские острова
Чехия Чехия
11.00 5.80 1.29
Видео
17.06.23 в 21:45
Исландия Исландия
Словакия Словакия
2.70 3.30 2.70
Видео
17.06.23 в 21:45
Кипр Кипр
Грузия Грузия
3.00 3.35 2.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Июня
14:06 · Чемпионат Европы 2024
​Мудрик: «Никогда не сомневайтесь во мне»
13:04 · Чемпионат Европы 2024
Роберто Мартинес высказался о Роналду
12:36 · Чемпионат Европы 2024
Сака травмировался в матче за сборную Англии
08:51 · Чемпионат Европы 2024
Дешам: «Франция должна была забить больше Гибралтару»
07:38 · Чемпионат Европы 2024
Сергей Ребров высказался о победе сборной Украины
07:27 · Чемпионат Европы 2024
Шевченко отреагировал на победу сборной Украины
07:14 · Чемпионат Европы 2024
Мудрик: «Кайфую от времени в сборной Украины»
06:26 · Чемпионат Европы 2024
Кейн оригинально поздравил партнёров со своим титулом лучшего бомбардира в истории сборной
04:39 · Чемпионат Европы 2024
Кейн стал единолично лучшим бомбардиром в истории английской сборной
04:20 · Чемпионат Европы 2024
Впервые почти за два года сборная Англии начала матч без игроков «Манчестер Сити»
03:25 · Чемпионат Европы 2024
Впервые в истории сборной Англии два разных игрока отличились с пенальти в одном матче
02:43 · Чемпионат Европы 2024
Каллум Уилсон - первый игрок «Ньюкасла» со времён гола Оуэна российской сборной, забивший за Англию
02:37 · Чемпионат Европы 2024
Каллум Уилсон: «Забить за Англию - это честь»
02:23 · Чемпионат Европы 2024
Впервые с 2008 года по воротам сборной Англии не пробили ни разу за матч
16 Июня
23:54 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции установила личный рекорд по попаданиям в каркас
Все новости