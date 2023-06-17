Сака травмировался в матче за сборную Англии

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака не доиграл матч отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 против Мальты. Вингер получил повреждение и был заменен в перерыве.

Как информируют британские СМИ, у футболиста подозревают проблемы с лодыжкой. Участие Букайо в предстоящей встрече с Северной Македонией практически исключено.

Напомним, что поединок между Мальтой и Англией завершился разгромной победой британцев со счетом 4:0.

Матч Англия – Северная Македония состоится в понедельник, 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.