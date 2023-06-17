Дешам: «Франция должна была забить больше Гибралтару»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Гибралтаром (3:0) в поединке отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

«Была задача выполнить свою работу и одержать победу, однако мы должны были забить больше голов. Моя команда всегда может играть еще лучше, но нам мешало состояние газона. Если бы мы реализовали все моменты, то счет был бы намного крупнее. В целом я доволен результатом и уже думаю о следующем матче», - передает слова специалиста RMC Sport.

Следующий поединок сборная Франции проведет против национальной команды Греции. Встреча состоится в понедельник, 19 июня.