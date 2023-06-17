Сергей Ребров высказался о победе сборной Украины

Рулевой сборной Украины Сергей Ребров пообщался с представителями СМИ после поединка против национальной команды Северной Македонии в отборочном турнире чемпионата Европы – 2024. «Жёлто-синие» отпраздновал победу со счетом 3:2.

«Важная и трудная игра. Не было достаточно времени, чтобы плотно подготовиться, но я благодарен игрокам. После первого тайма мы показали другой уровень игры. Важные три очка», - приводятся слова специалиста на официальном сайте УАФ.

Следующий поединок сборная Украины проведет против команды Мальты на своем поле. Встреча состоится в понедельник, 19 июня.