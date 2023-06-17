Шевченко отреагировал на победу сборной Украины

16 июня прошел поединок отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 между сборными Украины и Северной Македонии. Встреча завершилась победой «жёлто-синих» со счетом 3:2.

Своим мнением по этой встрече поделился бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

«Отличная игра и характер парней. Заслуженная победа после невероятного выступления во втором тайме. Поздравляю Сергея Реброва с отличным дебютом и первой из множества будущих побед», - написал специалист в социальных сетях.

Сборная Украины набрала три балла и поднялась на второе место в таблице группы С.