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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шевченко отреагировал на победу сборной Украины

17 Июня 2023 • 07:27 Комментировать

16 июня прошел поединок отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 между сборными Украины и Северной Македонии. Встреча завершилась победой «жёлто-синих» со счетом 3:2.

Своим мнением по этой встрече поделился бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

«Отличная игра и характер парней. Заслуженная победа после невероятного выступления во втором тайме. Поздравляю Сергея Реброва с отличным дебютом и первой из множества будущих побед», - написал специалист в социальных сетях.

Сборная Украины набрала три балла и поднялась на второе место в таблице группы С.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Украины
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