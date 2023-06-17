Мудрик: «Кайфую от времени в сборной Украины»

Атакующий полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик высказался о пребывании в рядах национальной команды страны.

«Все свои ребята. Очень кайфую от времени в сборной. Классный тренерский штаб, приятно с ними работать. Все стремятся только к победе. Скучал по ребятам, приятно с ними проводить время», - передает слова футболиста ua.tribuna.com.

Напомним, что накануне сборная Украины провела поединок против Северной Македонии в отборочном турнире чемпионата Европы – 2024. «Жёлто-синие» отпраздновали победу со счетом 3:2. В активе Мудрика две результативные передачи.