Впервые почти за два года сборная Англии начала матч без игроков «Манчестер Сити»

Сборная Англии уверенно сыграла на Мальте, забив тамошней команде четыре безответных мяча. Между тем впервые за почти два года англичане начали игру без футболистов «Манчестер Сити» в основном составе - Гарет Саутгейт сдержал свое обещание, данное еще в мае, когда стало понятно, что чемпион Англии сыграет также в финале Лиги чемпионов. В последний раз английская команда начинала матч без игроков «Манчестер Сити» в старте в сентябре 2021 года против сборной Андорры.

Но на следующую игру «горожане» все-таки явятся, да и соперник у англичан будет поприличнее - Северная Македония.