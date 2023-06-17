Каллум Уилсон - первый игрок «Ньюкасла» со времён гола Оуэна российской сборной, забивший за Англию

Сборная Англии без проблем переиграла в третьем туре отборочного турнира Евро-2024 мальтийцев, забив тем четыре безответных гола. Последний гол в этом матче забил Каллум Уилсон - он, как оказалось, стал первым игроком «Ньюкасла», забившим за национальную сборную, со времен Майкла Оуэна в 2007 году, который забил в ворота российской сборной.

После трех туров отборочного цикла английская сборная лидирует в турнирной таблице группы С, она выиграла все три игры с общим счетом 8:1. В следующем матче девятнадцатого июня английская команда примет дома сборную Северной Македонии.