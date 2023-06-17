Каллум Уилсон: «Забить за Англию - это честь»

Сборная Англии без проблем переиграла в третьем туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года мальтийцев, забив тем четыре безответных мяча. Первый свой мяч за национальную команду забил нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон. После игры он прокомментировал свой успех, отметив, что гордится забивать за сборную.

- Я давно этого ждал. Играть и забивать за Англию - это честь. Гол - это награда за все усилия. Жаль лишь, что не получилось забить чуть больше. Были ведь и другие шансы. Но командное выступление было исключительно хорошим, - цитирует слова Уилсона BBC Sport.