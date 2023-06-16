Сборная Франции установила личный рекорд по попаданиям в каркас

Сборная Франции обыграла соперников из Гибралтара (3:0), но счёт мог быть гораздо крупнее.

Французы владели мячом 82% времени, нанесли 31 удар (против двух у соперников) и девять раз попали в створ. Кроме того, как отмечает Opta, «трёхцветные» четырежды угодили в каркас ворот соперников – личный командный рекорд за всё время сбора данных (с 2006 года). Дважды в стойки попадал Орельен Тчуамени, ещё по одному разу это сделали Аксель Дисаси и Антуан Гризманн.

Сборная Франции возглавляет свою отборочную группу с девятью набранными очками после трёх туров. Ранее были одержаны победы над Нидерландами (4:0) и Ирландией (1:0).