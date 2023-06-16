Сборная Дании чудом не упустила упустила победу, Косово и Румыния не забивали

В группе Н отбора Евро-24 сборная Дании смогла вскрыть оборону Северной Ирландии только после перерыва стараниями Йонаса Винда. Несмотря на большой перевес, победы не получилось, британцы забили в компенсированное время - 1:1. Казалось, что Дания во втором матче кряду упускает победу, но ВАР отменил этот гол, вне игры.
В группе I квалификации чемпионата Европы Косово и Румыния дольше всех не могли открыть счет сегодня. Эдон Жегрова исправил недоразумение на 69-й минуте, правда, его гол отменил ВАР. Нули на табло остались до финального свистка.
Протокол игры
Мурич Ариянет•Войвода Мергим•Ррахмани Амир•Алити Фидан•Пакарада Леарт•Фазлии Бетим•Дрешевич Ибрахим 50'73' (Крьезиу Хекуран (73') • 86'Рашица Милот46' (Жегрова Эдон (46') •Целина Берсант•Муслия Флоран82' (Топали Етмир (82') •Мурики Ведат
Молдован Хорациу•Маня Кристьян•Дрэгушин Раду•Бурка Андрей•Камора Мауру23' (Сореску Деян (23') •Балута Тудор•Марин Мариус•Станчу Николае86' (Хаджи Янис (86') •Ман Деннис61' (Михэйлэ Валентин (61') •Пушкаш Георге 81'86' (Алибек Денис (86') •Коман Флоринел61' (Моруцан Олимпиу (61')
16 июня. Стадион "Фадиль Вокри".
Протокол игры
|(1:0) Винд Йонас 47'
Шмейхель Каспер • Андерсен Йоаким • Кьяер Симон • Кристенсен Андреас • Сков-Ольсен Андреас 80' ( Линдстрём Йеспер ( 80') • Меле Йоаким 73' ( Дамсгор Миккель ( 73') • Эриксен Кристиан • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Брайтвайт Мартин 73' ( Стрюгер-Ларсен Йенс ( 73') • Винд Йонас 79' ( Кристенсен Расмус ( 79') • Хёйлунн Расмус 90' ( Дарами Мохаммед ( 90')
Запасные: Биллинг Филип • Йоргенсен Матиас Занка • Рённов Фредерик • Нельссон Виктор • Йенсен Матиас • Юлманд Мортен • Хермансен Мадс
Пикок-Фаррелл Бэйли • Макнейр Пэдди • 71'Эванс Джонни • 76'Браун Киарон • Брэдли Конор 77' ( Тэйлор Дейл ( 77') • Маккэнн Алистер 71' 85' ( Callum Marshall ( 85') • Чарльз Ши 69' ( Чарльз Дион ( 69') • Сэвилл Джордж • Хьюм Трай • 88'Прайс Айзек 77' ( Макменамин Конор ( 77') • Лэйвери Шейн 69' ( Томпсон Джордан ( 69')
Запасные: Госс Шон • Уайт Гэвин • Доннелли Аарон • Саутвуд Люк • Лэйн Пэдди • Хазард Конор
16 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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