Сборная Дании чудом не упустила упустила победу, Косово и Румыния не забивали

В группе Н отбора Евро-24 сборная Дании смогла вскрыть оборону Северной Ирландии только после перерыва стараниями Йонаса Винда. Несмотря на большой перевес, победы не получилось, британцы забили в компенсированное время - 1:1. Казалось, что Дания во втором матче кряду упускает победу, но ВАР отменил этот гол, вне игры.

В группе I квалификации чемпионата Европы Косово и Румыния дольше всех не могли открыть счет сегодня. Эдон Жегрова исправил недоразумение на 69-й минуте, правда, его гол отменил ВАР. Нули на табло остались до финального свистка.