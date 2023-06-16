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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Дании чудом не упустила упустила победу, Косово и Румыния не забивали

16 Июня 2023 • 23:50 Комментировать
Косово
0:0
Румыния
окончен

В группе Н отбора Евро-24 сборная Дании смогла вскрыть оборону Северной Ирландии только после перерыва стараниями Йонаса Винда. Несмотря на большой перевес, победы не получилось, британцы забили в компенсированное время - 1:1. Казалось, что Дания во втором матче кряду упускает победу, но ВАР отменил этот гол, вне игры.

В группе I квалификации чемпионата Европы Косово и Румыния дольше всех не могли открыть счет сегодня. Эдон Жегрова исправил недоразумение на 69-й минуте, правда, его гол отменил ВАР. Нули на табло остались до финального свистка.

Протокол игры  
Косово0:0Румыния
Мурич АриянетВойвода МергимРрахмани АмирАлити ФиданПакарада ЛеартФазлии БетимДрешевич Ибрахим  50' 73' (Крьезиу Хекуран ( 73'  86') Рашица Милот 46' (Жегрова Эдон ( 46') Целина БерсантМуслия Флоран 82' (Топали Етмир ( 82') Мурики Ведат
Запасные: Герджалиу АмарБекай ВисарРрудхани ДонатУйкани СамирЛосаж ФлорьянКрасники ЭрмалКастрати ЛиримРахмани Альбион
Молдован ХорациуМаня КристьянДрэгушин РадуБурка АндрейКамора Мауру 23' (Сореску Деян ( 23') Балута ТудорМарин МариусСтанчу Николае 86' (Хаджи Янис ( 86') Ман Деннис 61' (Михэйлэ Валентин ( 61') Пушкаш Георге  81' 86' (Алибек Денис ( 86') Коман Флоринел 61' (Моруцан Олимпиу ( 61')
Запасные: Тарновану СтефанЧикылдэу АлександруАйоани МихайОлару ДариусСкречу ВладимирНеделчару ИонуцРатиу Андрей
16 июня. Стадион "Фадиль Вокри".
Протокол игры 
Дания1:0Северная Ирландия
(1:0) Винд Йонас 47'  
   
Шмейхель Каспер  Андерсен Йоаким  Кьяер Симон  Кристенсен Андреас  Сков-Ольсен Андреас   80' (Линдстрём Йеспер (   80' Меле Йоаким   73' (Дамсгор Миккель (   73' Эриксен Кристиан  Хёйбьерг Пьер-Эмиль  Брайтвайт Мартин   73' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   73' Винд Йонас   79' (Кристенсен Расмус (   79' Хёйлунн Расмус   90' (Дарами Мохаммед (   90')
Запасные: Биллинг Филип  Йоргенсен Матиас Занка  Рённов Фредерик  Нельссон Виктор  Йенсен Матиас  Юлманд Мортен  Хермансен Мадс
Пикок-Фаррелл Бэйли  Макнейр Пэдди   71'  Эванс Джонни   76'  Браун Киарон  Брэдли Конор   77' (Тэйлор Дейл (   77' Маккэнн Алистер   71'   85' (Callum Marshall (   85' Чарльз Ши   69' (Чарльз Дион (   69' Сэвилл Джордж  Хьюм Трай   88'  Прайс Айзек   77' (Макменамин Конор (   77' Лэйвери Шейн   69' (Томпсон Джордан (   69')
Запасные: Госс Шон  Уайт Гэвин  Доннелли Аарон  Саутвуд Люк  Лэйн Пэдди  Хазард Конор
 16 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Северной Ирландии Сборная Дании Сборная Румынии сборная Косова
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