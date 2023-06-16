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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Беларуси третий раз подряд проиграла в отборе на Евро-2024, в концовке пропустив два от Израиля

16 Июня 2023 • 23:44 Комментировать
Беларусь
1:2
Израиль
окончен

Сборные Израиля и Беларуси сыграли в рамках отбора на Евро-2024. Матч третьего тура квалификации состоялся 16 июня на стадионе имени Ференца Суса в Будапеште.

Протокол игры  
Беларусь1:2Израиль
(1:0) Эбонг Макс16'  
  85'Вайссман Шон (1:1)
  90'Глух Оскар (1:2)
Игнатович СергейСелява Александр  29' 57' (Яблонский Евгений ( 57') Поляков ДенисПолитевич СергейЮзепчук РоманБыков Артём ГеннадьевичКапленко Кирилл 78' (Савицкий Павел ( 78') Печенин КириллКовалёв Юрий  40' 64' (Бочеров Валерий ( 64') Морозов Владислав 46' (Бахар Иван ( 46') Эбонг Макс 78' (Климович Владислав ( 78')
Запасные: Малькевич ВладиславКудравец АндрейШпаковский ДенисПодстрелов ДмитрийШевченко ГлебХвалько ЕгорВолков Захар
Глазер ОмриДаса Элазар 78' (Джехезкель Сагив ( 78') Шломо РазГольдберг ШонДавидзаде Офир  68'Абу-Фани МохаммадПерец Дор 66' (Каничовски Габи ( 66') Сафури Рамиз 57' (Глух Оскар ( 57') Абада Лиэль 46' (Хазиза Долев ( 46') Барибо Тай 46' (Вайссман Шон ( 46') Манор Соломон
Запасные: Дэвид ДинЛави НетаГерафи ЙоавАрад ОфриДаниэл ПерецГлазер ДанРевиво Рой
16 июня. Стадион "Szusza Ferenc Stadion".

 

Отборочный турнир на чемпионат Европы 2024 сборная Беларуси начала ужасно – два поражения в двух мартовских матчах. В сумме от Румынии и Швейцарии получили 1:7, поэтому команда Кондратьева была очень мотивирована на домашний матч против Израиля. Ну как, домашний, «домашние» матчи этого отборочного цикла белорусы проводят в Будапеште на стадионе Ференца Суса.

И начали матч белорусы просто прекрасно. Для начала их простил Перец, после подачи от угла поля пробивший выше ворот, хотя Даса кросс исполнил очень удобный, а до створа было всего пять метров. А в ответной атаке Беларусь счёт открыла. Роман Юзепчук обостряющей передачей бросил мяч за спину всё тому же Перецу. Макс Эбонг от соперника оторвался и смачно пробил метров с 20, рикошетом от штанги поразив цель – 1:0.

Больше белорусы не били в створ ворот в первом тайме, хотя момент на второй гол был отличный. Политевич на угловом ударе отклеился от защитника и пробил с близкой дистанции, но взял чуть выше ворот. В остальном же, больше и опаснее атаковала команда Израиля. Беларусь скорее оберегала минимальное преимущество, а гости искали ключи к воротам Сергея Игнатовича.

Едва не сравнял счёт в соло Манор Соломон. Шикарный проход заложил израильтянин, разобравшись с двумя оппонентами, далее сместился в центр и пробил под правую штангу, однако голкипер сборной Беларуси тоже отыграл эпизод на славу, переведя мяч на угловой. Правда, и белорусы в контратаках смотрелись неплохо. Так Юзепчук получил свободу действий, заложил пару финтов и пробил со средней дистанции. Плотно летел мяч, просвистев над «девяткой».

Ещё опаснее получился выстрел Глуха, который тоже отметился в контратаке. После неудачного стандарта белорусов дотащил мяч Оскар и пробил с дальней дистанции, взяв чуть выше. Израиль всё-таки сравнял счёт, даже дважды. Но в первом случае арбитр на повторе разглядел фол Вайссмана, подтолкнувшего Политевича, а во втором уже всё было наоборот – Каниховский летел на добивание, а срубил его тот же Политевич. Арбитр и тут долго смотрел повтор, вернувшись с неутешительным для белорусов вердиктом – пенальти.

Шон Вайссман с «точки» пробил уверенно, дождавшись движения вратаря и катнув по центру – 1:1. Не случилось первой победы Беларуси в отборе к ЧЕ-2024. Более того, в компенсированное время пришло и поражение. Абу-Фани навесил от угла поля, а Оскар Глух оказался без опеки и спокойно подрезал мяч в угол – 1:2. Израиль крушит надежды белорусов. Третий раз подряд проиграли они и остались на последнем месте в группе.

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