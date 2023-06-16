Сборная Армении забила 4 мяча в Уэльсе

Сборная Армении достаточно уверенно провела квалификационный матч чемпионата Европы против команды Уэльса. Британцы начали с контратаки, которую в простреле завершил Дэниэл Джеймс. Лукас Селараян быстро ответил метким ударом со средней дистанции. Вскоре после подачи Эдуарда Сперцяна Грант-Леон Ранос прицельно и результативно пробил головой. Ранос забил и после перерыва выстрелом с линии штрафной в ближний угол - 3:1. Гарри Уилсон вернул интригу. Но тут же Ранос пальнул в ближнюю штангу, а Селараян был точен, получив передачу на свободное пространство, - 4:2.
Протокол игры
|(1:0) Джеймс Дэниэл10'
|19'Селараян Лукас (1:1)
|30'Ранос Грант-Леон (1:2)
|66'Ранос Грант-Леон (1:3)
|(2:3) Уилсон Гарри72'
|75'Селараян Лукас (2:4)
Уорд Дэнни II•Робертс Коннор II•Мефам Крис• 70'Родон Джо67' (Уильямс Неко (67') • 85'Дэвис Бен•Ампаду Этан•Ремзи Аарон67' (Моррелл Джозефф (67') •Джонсон Бреннан70' (Брукс Дэвид (70') •Уилсон Гарри82' (Брэдшоу Том (82') •Джеймс Дэниэл82' (Бродхед Нейтан (82') •Мур Киффер 78'
Чанчаревич Огньен• 78'Чалышир Андре62' (Ароян Вараздат (62') •Арутюнян Георгий•Мкртчян Степа• 84'Дашян Артак•Тикнизян Наир• 70'Иву Угучукву•Сперцян Эдуард•Барсегян Тигран62' (Бичахчян Ваан (62') •Селараян Лукас75' (Бриаско-Балекян Норберто (75') •Ранос Грант-Леон 67'88' (Серобян Артур (88')
16 июня. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
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