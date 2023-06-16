Сборная Армении забила 4 мяча в Уэльсе

Сборная Армении достаточно уверенно провела квалификационный матч чемпионата Европы против команды Уэльса. Британцы начали с контратаки, которую в простреле завершил Дэниэл Джеймс. Лукас Селараян быстро ответил метким ударом со средней дистанции. Вскоре после подачи Эдуарда Сперцяна Грант-Леон Ранос прицельно и результативно пробил головой. Ранос забил и после перерыва выстрелом с линии штрафной в ближний угол - 3:1. Гарри Уилсон вернул интригу. Но тут же Ранос пальнул в ближнюю штангу, а Селараян был точен, получив передачу на свободное пространство, - 4:2.