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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Армении забила 4 мяча в Уэльсе

16 Июня 2023 • 23:43 Комментировать (2)
Уэльс
2:4
Армения
окончен

Сборная Армении достаточно уверенно провела квалификационный матч чемпионата Европы против команды Уэльса. Британцы начали с контратаки, которую в простреле завершил Дэниэл Джеймс. Лукас Селараян быстро ответил метким ударом со средней дистанции. Вскоре после подачи Эдуарда Сперцяна Грант-Леон Ранос прицельно и результативно пробил головой. Ранос забил и после перерыва выстрелом с линии штрафной в ближний угол - 3:1. Гарри Уилсон вернул интригу. Но тут же Ранос пальнул в ближнюю штангу, а Селараян был точен, получив передачу на свободное пространство, - 4:2.

Протокол игры  
Уэльс2:4Армения
(1:0) Джеймс Дэниэл10'  
  19'Селараян Лукас (1:1)
  30'Ранос Грант-Леон (1:2)
  66'Ранос Грант-Леон (1:3)
(2:3) Уилсон Гарри72'  
  75'Селараян Лукас (2:4)
Уорд Дэнни IIРобертс Коннор IIМефам Крис  70'Родон Джо 67' (Уильямс Неко ( 67'  85') Дэвис БенАмпаду ЭтанРемзи Аарон 67' (Моррелл Джозефф ( 67') Джонсон Бреннан 70' (Брукс Дэвид ( 70') Уилсон Гарри 82' (Брэдшоу Том ( 82') Джеймс Дэниэл 82' (Бродхед Нейтан ( 82') Мур Киффер  78'
Запасные: Фокс МорганХаррис ЛюкДжеймс ДжорданХеннесси УэйнБен КабангоКаллен ЛиэмДэвис Адам
Чанчаревич Огньен  78'Чалышир Андре 62' (Ароян Вараздат ( 62') Арутюнян ГеоргийМкртчян Степа  84'Дашян АртакТикнизян Наир  70'Иву УгучуквуСперцян ЭдуардБарсегян Тигран 62' (Бичахчян Ваан ( 62') Селараян Лукас 75' (Бриаско-Балекян Норберто ( 75') Ранос Грант-Леон  67' 88' (Серобян Артур ( 88')
Запасные: Бегларян АрсенВбеймарДавидян ДавидБучнев СтаниславМаргарян ЖирайрПилоян ЭрикШагоян ЖирайрАрутюнян Оганес
16 июня. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).

 

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Сборная Уэльса Сборная Армении
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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Barcelona-Champions
17 Июня 2023 в 00:07
Удивили приятно армяне, однако👍
Vova52
17 Июня 2023 в 00:03
bravooo
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