Сборная Украины победила, пропустив два мяча от команды Северной Македонии

В группе С квалификации чемпионата Европы сборная Украины играла в гостях против Северной Македонии. У команды Сергея Реброва игра не получилась. Энис Барди уверенно реализовал пенальти за игру рукой, а перед перерывом Эльиф Элмас нанес роскошный резаный удар издали и попал в дальнюю часть ворот. После подачи углового на ближнюю штангу Илья Забарный головой срезал мяч в дальний угол. Стремительный прорыв Михаила Мудрика завершился прострелом от лицевой в падении, и Ефим Конопля с линии штрафной прицельно попал в дальний угол - 2:2. На 72-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Ближе к концу игры Мудрик прицельно по вертикали набросил мяч в штрафную, а ворвавшийся Виктор Цыганков головой перебросил голкипера.