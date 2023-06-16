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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Украины победила, пропустив два мяча от команды Северной Македонии

16 Июня 2023 • 23:40 Комментировать (1)
Северная Македония
2:3
Украина
окончен

В группе С квалификации чемпионата Европы сборная Украины играла в гостях против Северной Македонии. У команды Сергея Реброва игра не получилась. Энис Барди уверенно реализовал пенальти за игру рукой, а перед перерывом Эльиф Элмас нанес роскошный резаный удар издали и попал в дальнюю часть ворот. После подачи углового на ближнюю штангу Илья Забарный головой срезал мяч в дальний угол. Стремительный прорыв Михаила Мудрика завершился прострелом от лицевой в падении, и Ефим Конопля с линии штрафной прицельно попал в дальний угол  - 2:2. На 72-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Ближе к концу игры Мудрик прицельно по вертикали набросил мяч в штрафную, а ворвавшийся Виктор Цыганков головой перебросил голкипера.

Протокол игры  
Северная Македония2:3Украина
(1:0) Барди Энис31'  
(2:0) Элмас Эльиф39'  
  62'Забарный Илья (2:1)
  67'Конопля Ефим (2:2)
  83'Цыганков Виктор (2:3)
Димитриевски СтолеРистовски Стефан  8'Зайков ДжокоМуслиу Визар  55'  73'Ашковски Стефан 65' (Брдаревски Владица ( 65'Бабунски Дориан 90') Алиоски ЭгзиянАдеми Ариян 65' (Ристовски Милан ( 65') Барди ЭнисЭлмас ЭльифНесторовски Илья 65' (Атанасов Яни ( 65') Трайковски Александар 75' (Дориев Люпцхе ( 75')
Запасные: Манев ЙованБабунски ДавидШишковски ДамьянЭлези АгонВелкоски ДаркоДимоски БоянИлиев Деян
Трубин АнатолийТымчик Александр 46' (Конопля Ефим ( 46') Забарный ИльяМатвиенко НиколайМиколенко ВиталийЯрмоленко Андрей 66' (Малиновский Руслан ( 66') Степаненко ТарасСудаков ГеоргийМудрик Михаил 90' (Сидорчук Сергей ( 90') Цыганков Виктор 90' (Зубков Александр ( 90') Довбик Артём  45' 46' (Ванат Владислав ( 46')
Запасные: Бущан ГеоргийКривцов СергейСоболь ЭдуардСваток АлександрЛунин АндрейИгнатенко ДаниилБуяльский Виталий
16 июня. Стадион "Тодор Проески".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Северной Македонии борная Украины
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Июня 2023 в 23:43
Неплохо ..
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