Сборная Украины победила, пропустив два мяча от команды Северной Македонии

В группе С квалификации чемпионата Европы сборная Украины играла в гостях против Северной Македонии. У команды Сергея Реброва игра не получилась. Энис Барди уверенно реализовал пенальти за игру рукой, а перед перерывом Эльиф Элмас нанес роскошный резаный удар издали и попал в дальнюю часть ворот. После подачи углового на ближнюю штангу Илья Забарный головой срезал мяч в дальний угол. Стремительный прорыв Михаила Мудрика завершился прострелом от лицевой в падении, и Ефим Конопля с линии штрафной прицельно попал в дальний угол - 2:2. На 72-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Ближе к концу игры Мудрик прицельно по вертикали набросил мяч в штрафную, а ворвавшийся Виктор Цыганков головой перебросил голкипера.
Протокол игры
|(1:0) Барди Энис31'
|(2:0) Элмас Эльиф39'
|62'Забарный Илья (2:1)
|67'Конопля Ефим (2:2)
|83'Цыганков Виктор (2:3)
Димитриевски Столе•Ристовски Стефан• 8'Зайков Джоко•Муслиу Визар 55'• 73'Ашковски Стефан65' (Брдаревски Владица (65'•Бабунски Дориан90') •Алиоски Эгзиян•Адеми Ариян65' (Ристовски Милан (65') •Барди Энис•Элмас Эльиф•Несторовски Илья65' (Атанасов Яни (65') •Трайковски Александар75' (Дориев Люпцхе (75')
Трубин Анатолий•Тымчик Александр46' (Конопля Ефим (46') •Забарный Илья•Матвиенко Николай•Миколенко Виталий•Ярмоленко Андрей66' (Малиновский Руслан (66') •Степаненко Тарас•Судаков Георгий•Мудрик Михаил90' (Сидорчук Сергей (90') •Цыганков Виктор90' (Зубков Александр (90') •Довбик Артём 45'46' (Ванат Владислав (46')
16 июня. Стадион "Тодор Проески".
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