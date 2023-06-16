Александер-Арнольд оформил первый гол в карьере за сборную Англии

В пятницу вечером сборная Англии разгромила аутсайдера своей отборочной группы на Евро-2024 – сборную Мальты, 4:0. Один из голов оформил защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

Как оказалось, его гол стал для него первым в карьере за свою национальную сборную, если учитывать только официальные игры. Вызывается в национальную команду 24-летний фланговый защитник с 2018 года.

Напомним, что в своей отборочной группе сборная Англии играет с командами Италии, Украины, Северной Македонии и Мальты. После сегодняшней убедительной победы англичане возглавляют квинтет с девятью баллами.