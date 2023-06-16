Сборная Казахстана разгромила Сан-Марино и продолжила борьбу за путёвку на Евро-2024

Сборные Сан-Марино и Казахстана сошлись в рамках отбора на Евро-2024. Матч третьего тура квалификации состоялся 16 июня на стадионе «Эннио Тардини».

Сборная Казахстана всерьёз борется за поездку на Евро-2024. В конце марта казахи сотворили сумасшедший камбэк, вырулив с 0:2 против Дании на 3:2. Теперь нужно было показать класс и спокойно переиграть главного аутсайдера группы – Сан-Марино. Санмаринцы в этом отборе голов ещё не забивали, по два пропустив от Словении и Северной Ирландии.

Именно хозяева создали первый опасный момент в матче. Нанни включил высокий прессинг после потери, подхватил бесхозный мяч и сильно пробил с острого угла. От ноги Марочкина мяч чуть на залетел в ближнюю «шестёрку», откровенно повезло казахстанцам в этом эпизоде. Сан-Марино хватки не ослабил. Вроде команды поровну мячом владели, атаковали попеременно, но острее всё ещё смотрелись хозяева.

Опять же Марочкин принял на себя удар со средней дистанции. Мяч взмыл в воздух, опустился на перекладину и Лаццари добивал уже с близкой дистанции, но на «ленточке» выручил защитник. Настоящий пожар возник в штрафной площади Казахстана. А потушить его смог только Ян Вороговский. Слева подключился он, на линии вратарской площади поймал кросс Тагыбергена и прошил Бенедеттини – 0:1. Казахстан открыл счёт перед перерывом, реализовав первый же толковый момент.

Во втором тайме сборная Казахстана сумела собраться и уже не оставила шансов на сенсацию. Ди Майо неудачно вынес мяч после фланговой подачи, зато отлично подстроился Габышев. Принял мяч на грудь и пробил так плотно, что чуть не сломал перекладину. А второй гол пришёл на исходе часа игры: Филиппо Фаббри в падении рукой прервал прострел, привезя пенальти. Асхат Тагыберген с «точки» пробил неуверенно, поскользнулся, но мяч от перчаток голкипера всё же нырнул в сетку – 0:2.

К концу матча Магомед Адиев стал проводить замены, дал поиграть Кенесову и Астанову, совсем усыпив темп игры. Хозяева тоже приняли поражение и особых поползновений не предпринимали. Но сборная Сан-Марино третий раз не проиграла со счётом 0:2, на пятой добавленной минуте Бактиёр Зайнутдинов оформил разгром, точным ударом завершив быструю атаку и прострел Кенесова - 0:3. Казахстан благодаря этому успеху продолжает уверенно держаться в лидирующей группе и грезить поездкой на Евро-2024.