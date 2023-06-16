Сборная Франции разгромно обыграла Гибралтар

В группе В квалификации чемпионата Европы сборная Франции гостила у Гибралтара и, конечно же, победила. Уже в дебюте Кингсли Коман доставил мяч на голову Оливье Жиру, который быстро открыл счет не без помощи ошибки голкипера. Орельен Тчуамени после подачи углового выиграл воздух и пробил в перекладину. На 45-й минуте гости реализовали пенальти, Килиан Мбаппе пробил точно под левую штангу, вратарь не выручил. На 78-й минуте счет стал разгромным после автогола.