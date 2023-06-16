Сборная Франции разгромно обыграла Гибралтар

В группе В квалификации чемпионата Европы сборная Франции гостила у Гибралтара и, конечно же, победила. Уже в дебюте Кингсли Коман доставил мяч на голову Оливье Жиру, который быстро открыл счет не без помощи ошибки голкипера. Орельен Тчуамени после подачи углового выиграл воздух и пробил в перекладину. На 45-й минуте гости реализовали пенальти, Килиан Мбаппе пробил точно под левую штангу, вратарь не выручил. На 78-й минуте счет стал разгромным после автогола.
Протокол игры
|3'Жиру Оливье (0:1)
|45'Мбаппе Килиан (0:2)
|78'Муэли Айман (0:3)
Колинг Дэйл•Чиполина Рой•Лопеш Бернарду•Оливейро Джэйси•Сержант Джек•Бритто Итан•Кашаро Ли60' (Де Барр Тиджей (60') •Позо Николас84' (Чиполина Джозеф (84') •Хартман Нильс60' (Муэли Айман (60') •Ронан Киан71' (Уайзмэн Скотт (71') •Эль-Хмиди Аюб60' (Эннсли Лу (60')
Самба Брис•Павар Бенжамен•Фофана Уэсли•Конате Ибраима84' (Дисаси Аксель (84') •Эрнандес Тео•Камавинга Эдуардо79' (Фофана Юссуф (79') •Тчуамени Орельен•Коман Кингсли66' (Дембеле Усман (66') •Гризманн Антуан66' (Нкунку Кристофер (66') •Мбаппе Килиан•Жиру Оливье66' (Коло-Муани Рандаль (66')
16 июня. Стадион "Алгарве" (Фаро).
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