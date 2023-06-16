Три игрока из РПЛ сыграют за сборную Армении против команды Уэльса

В пятницу вечером стартуют июньские отборочные матчи на чемпионат Европы 2024 года. Один из них – встреча сборной Армении против команды Уэльса, которая пройдёт в рамках отборочного квинтета D.

Так, в составе армянской команды против валлийцев появятся сразу три игрока РПЛ. Два из них принадлежат «Краснодару» - это полузащитник Эдуард Сперцян и защитник Георгий Арутюнян. Ещё один, Наир Тикнизян, принадлежит столичному «Локомотиву».

Напомним, что сборная Армении пока провела лишь одну игру в рамках своей отборочной группы – дома команда Александра Петракова уступила сборной Турции – 1:2. На данный момент у южнокавказской команды четвёртое место и ноль набранных очков. Сборная Уэльса с четырьмя набранными баллами - на второй строчке.

Начало встречи - 21:45, время московское.