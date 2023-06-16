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Чемпионат Европы по футболу 2024

Жиру выйдет на третье место по количеству матчей за сборную Франции

16 Июня 2023 • 21:00 Комментировать
Гибралтар
...
Франция
1 50.00 X 25.00 2 1.01
Через 0 ч. 15 мин.

Нападающий «Милана» Оливье Жиру приближается к рекорду по количеству матчей за сборную Франции.

36-летний футболист попал в стартовый состав «трёхцветных» на сегодняшнюю встречу квалификации чемпионата Европы – 2024 против сборной Гибралтара. Как отмечает Opta, Жиру выйдет на третью строчку по количеству сыгранных встреч за французскую национальную команду – 123. Столько же матчей провёл знаменитый экс-форвард Тьерри Анри. Лидером рейтинга остаётся Уго Льорис, недавно завершивший международную карьеру (145), а вторую позицию сохраняет Лилиан Тюрам (142).

Текстовая трансляция матча сборных Гибралтара и Франции пройдёт на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Уго Льорис Лилиан Тюрам Оливье Жиру Тьерри Анри
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ГИБРАЛТАР ФРАНЦИЯ
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