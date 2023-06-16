Сборная Словении упустила единоличное лидерство, проиграв финнам

Отборочная группа Н Евро-24 может стать самой запутанной в квалификации. Сборная Словении могла выйти в единоличные лидеры секстета и оторваться от большинства команд сразу на шесть очков, но неудачно провела выездной матч с финнами.

Уже на 15-й минуте Теэму Пукки от правой боковой линии прострелил к воротам, и Йоэль Похьянпало в касание переправил мяч в сетку. Пукки организовал и второй гол уже после перерыва, форвард продавил оборону и помог Оливеру Антману удвоить перевес ударом в дальний угол. Соперник запомнился ударом Яна Млакара с острого угла в штангу.

Финны победили со счетом 2:0 и делят первое место со словенцами.