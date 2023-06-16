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Сборная Словении упустила единоличное лидерство, проиграв финнам

16 Июня 2023 • 20:56 Комментировать
Финляндия
2:0
Словения
окончен

Отборочная группа Н Евро-24 может стать самой запутанной в квалификации. Сборная Словении могла выйти в единоличные лидеры секстета и оторваться от большинства команд сразу на шесть очков, но неудачно провела выездной матч с финнами.

Уже на 15-й минуте Теэму Пукки от правой боковой линии прострелил к воротам, и Йоэль Похьянпало в касание переправил мяч в сетку. Пукки организовал и второй гол уже после перерыва, форвард продавил оборону и помог Оливеру Антману удвоить перевес ударом в дальний угол. Соперник запомнился ударом Яна Млакара с острого угла в штангу.

Финны победили со счетом 2:0 и делят первое место со словенцами.

Протокол игры  
Финляндия2:0Словения
(1:0) Похьянпало Йоэль13'  
(2:0) Антман Оливер64'  
Градецки ЛукашХосконен АрттуИванов РобертЙенсен Ричард 65' (Пелтола Матти ( 65') Алхо Николай 71' (Уронен Йере ( 71') Нисканен Ильмари  66'Антман Оливер 79' (Камара Глен ( 79') Шуллер Расмус 79' (Сухонен Ансси ( 79') Кайринен КаанПукки Теэму 65' (Хоканс Даниэль ( 65') Похьянпало Йоэль
Запасные: Йоронен ЙессеСинисало ВильямиСоири ПюрюТомас ДиогоТенхо МироКялльман БеньяминТейлор Роберт
Белек ВидКарничник ЗанБрекало ДавидБийол ЯкаБалковец ЮреСтоянович Петар 78' (Вербич Беньямин ( 78') Зайц Миха 78' (Элшник Тими ( 78') Гнезда-Черин АдамЛоврич Санди 65' (Млакар Ян ( 65') Шпорар Андраж  55' 65' (Випотник Жан ( 65') Сеско Бенджамин 86' (Целар Жан ( 86')
Запасные: Дркушич ВаняЗахович ЛукаЯнжа ЭрикБлажич МихаИвачич АльязВидовшек Матевж
16 июня. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Финляндия Финляндия
Словения Словения
2
0
2.50 3.25 3.00
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Латвия Латвия
Турция Турция
8.40 5.00 1.38
Видео
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Северная Македония Северная Македония
Украина Украина
3.40 3.40 2.21
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Уэльс Уэльс
Армения Армения
1.53 4.50 6.00
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16.06.23 в 21:45
Сан-Марино Сан-Марино
Казахстан Казахстан
37.00 8.50 1.11
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16.06.23 в 21:45
Дания Дания
Северная Ирландия Северная Ирландия
1.31 5.60 10.00
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16.06.23 в 21:45
Греция Греция
Ирландия Ирландия
2.44 3.25 3.10
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Косово
Румыния Румыния
2.70 3.35 2.70
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16.06.23 в 21:45
Беларусь Беларусь
Израиль Израиль
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16.06.23 в 21:45
Мальта Мальта
Англия Англия
50.00 15.00 1.05
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Андорра Андорра
Швейцария Швейцария
35.00 13.00 1.07
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Гибралтар Гибралтар
Франция Франция
50.00 25.00 1.02
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Литва Литва
Болгария Болгария
3.20 3.25 2.36
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17.06.23 в 16:00
Люксембург Люксембург
Лихтенштейн Лихтенштейн
1.13 9.20 21.00
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Азербайджан Азербайджан
Эстония Эстония
2.09 3.40 3.75
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Черногория Черногория
Венгрия Венгрия
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