Сборная Словении упустила единоличное лидерство, проиграв финнам

Отборочная группа Н Евро-24 может стать самой запутанной в квалификации. Сборная Словении могла выйти в единоличные лидеры секстета и оторваться от большинства команд сразу на шесть очков, но неудачно провела выездной матч с финнами.
Уже на 15-й минуте Теэму Пукки от правой боковой линии прострелил к воротам, и Йоэль Похьянпало в касание переправил мяч в сетку. Пукки организовал и второй гол уже после перерыва, форвард продавил оборону и помог Оливеру Антману удвоить перевес ударом в дальний угол. Соперник запомнился ударом Яна Млакара с острого угла в штангу.
Финны победили со счетом 2:0 и делят первое место со словенцами.
Протокол игры
|(1:0) Похьянпало Йоэль13'
|(2:0) Антман Оливер64'
Градецки Лукаш•Хосконен Артту•Иванов Роберт•Йенсен Ричард65' (Пелтола Матти (65') •Алхо Николай71' (Уронен Йере (71') •Нисканен Ильмари• 66'Антман Оливер79' (Камара Глен (79') •Шуллер Расмус79' (Сухонен Ансси (79') •Кайринен Каан•Пукки Теэму65' (Хоканс Даниэль (65') •Похьянпало Йоэль
Белек Вид•Карничник Зан•Брекало Давид•Бийол Яка•Балковец Юре•Стоянович Петар78' (Вербич Беньямин (78') •Зайц Миха78' (Элшник Тими (78') •Гнезда-Черин Адам•Ловрич Санди65' (Млакар Ян (65') •Шпорар Андраж 55'65' (Випотник Жан (65') •Сеско Бенджамин86' (Целар Жан (86')
16 июня. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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