Беларусь - Израиль: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Беларуси и Израиля проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Беларусь - Израиль
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Протокол игры
|(1:0) Эбонг Макс16'
Игнатович Сергей•Селява Александр• 29'Поляков Денис•Политевич Сергей•Юзепчук Роман•Быков Артём Геннадьевич•Капленко Кирилл•Печенин Кирилл•Ковалёв Юрий• 40'Морозов Владислав46' (Бахар Иван (46') •Эбонг Макс
Глазер Омри•Даса Элазар•Шломо Раз•Гольдберг Шон•Давидзаде Офир•Абу-Фани Мохаммад•Перец Дор•Сафури Рамиз•Абада Лиэль46' (Хазиза Долев (46') •Барибо Тай46' (Вайссман Шон (46') •Манор Соломон
16 июня. Стадион "Szusza Ferenc Stadion".
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