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Беларусь - Израиль: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

16 Июня 2023 • 21:15 Комментировать
Беларусь
1:0
Израиль
1 5.00 X 3.60 2 1.75
2-й тайм

Сборные Беларуси и Израиля проводят матч квалификации чемпионата Европы.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Беларусь1:0Израиль
(1:0) Эбонг Макс16' 
Игнатович СергейСелява Александр  29'Поляков ДенисПолитевич СергейЮзепчук РоманБыков Артём ГеннадьевичКапленко КириллПеченин КириллКовалёв Юрий  40'Морозов Владислав 46' (Бахар Иван ( 46') Эбонг Макс
Запасные: Малькевич ВладиславКудравец АндрейШпаковский ДенисПодстрелов ДмитрийБочеров ВалерийСавицкий ПавелЯблонский ЕвгенийШевченко ГлебХвалько ЕгорВолков ЗахарКлимович Владислав
Глазер ОмриДаса ЭлазарШломо РазГольдберг ШонДавидзаде ОфирАбу-Фани МохаммадПерец ДорСафури РамизАбада Лиэль 46' (Хазиза Долев ( 46') Барибо Тай 46' (Вайссман Шон ( 46') Манор Соломон
Запасные: Дэвид ДинЛави НетаГерафи ЙоавАрад ОфриДжехезкель СагивДаниэл ПерецГлазер ДанКаничовски ГабиРевиво РойГлух Оскар
16 июня. Стадион "Szusza Ferenc Stadion".
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БЕЛАРУСЬ ИЗРАИЛЬ
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