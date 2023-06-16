Сан-Марино - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

Сборные Сан-Марино и Казахстана проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сан-Марино - Казахстан
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Протокол игры
|37'Вороговский Ян (0:1)
Бенедеттини Элиа•Фаббри Филиппо•Ди Майо Роберто•Росси Данте•Баттистини Мануэль•Голинуччи Алессандро•Капиккьони Лоренцо•Лаццари Лоренцо•Тоси Алессандро•Нанни Никола•Берарди Филиппо
Шацкий Игорь•Быстров Марат•Марочкин Александр•Алип Нуралы•Габышев Михаил•Вороговский Ян•Тагыберген Асхат•Бейсебеков Абзал•Куат Исламбек•Оразов Рамазан•Самородов Максим
16 июня. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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