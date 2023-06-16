Северная Македония - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

Сборные Северной Македонии и Украины проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Северная Македония - Украина
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Протокол игры
|(1:0) Барди Энис31'
|(2:0) Элмас Эльиф39'
Димитриевски Столе•Ристовски Стефан• 8'Зайков Джоко•Муслиу Визар• 55'Ашковски Стефан•Алиоски Эгзиян•Адеми Ариян•Барди Энис•Элмас Эльиф•Несторовски Илья•Трайковски Александар
Трубин Анатолий•Тымчик Александр46' (Конопля Ефим (46') •Забарный Илья•Матвиенко Николай•Миколенко Виталий•Ярмоленко Андрей•Степаненко Тарас•Судаков Георгий•Мудрик Михаил•Цыганков Виктор•Довбик Артём 45'46' (Ванат Владислав (46')
16 июня. Стадион "Тодор Проески".
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