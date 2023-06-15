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Рубен Диаш: «Я очень уважаю Джеко, его непросто сдержать»

15 Июня 2023 • 23:15 Комментировать
Португалия
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Босния и Герцеговина
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17.06 21:45

Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш рассказал, что думает об очередном противостоянии с нападающим Эдином Джеко.

10 июня Диаш и Джеко встретились в финале Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» взял верх над «Интером» с минимальным счётом. Спустя всего неделю игроки вновь сойдутся в дуэли – на этот раз в цветах своих национальных сборных. Встреча Португалии и Боснии пройдёт в рамках квалификации чемпионата Европы – 2024.

«Это противостояние будет отличаться от того, что наблюдалось в финале Лиги чемпионов. Я очень уважаю Джеко, мы прекрасно знаем, что это игрок высочайшего уровня. Сдержать его – непростая задача, предстоит серьёзно поработать», – цитирует журналист Альфредо Педулла защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Сборная Португалии Эдин Джеко Сборная Боснии И Герцеговины Рубен Диаш
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ПОРТУГАЛИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
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