Рубен Диаш: «Я очень уважаю Джеко, его непросто сдержать»

Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш рассказал, что думает об очередном противостоянии с нападающим Эдином Джеко.

10 июня Диаш и Джеко встретились в финале Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» взял верх над «Интером» с минимальным счётом. Спустя всего неделю игроки вновь сойдутся в дуэли – на этот раз в цветах своих национальных сборных. Встреча Португалии и Боснии пройдёт в рамках квалификации чемпионата Европы – 2024.

«Это противостояние будет отличаться от того, что наблюдалось в финале Лиги чемпионов. Я очень уважаю Джеко, мы прекрасно знаем, что это игрок высочайшего уровня. Сдержать его – непростая задача, предстоит серьёзно поработать», – цитирует журналист Альфредо Педулла защитника.