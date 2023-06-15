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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тилеманс оценил шансы сборной Бельгии выиграть Евро-2024

15 Июня 2023 • 01:36 Комментировать
Бельгия
...
Австрия
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17.06 21:45

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс оценил перспективы «красных дьяволов» на выигрыш предстоящего чемпионата Европы.

«Мы можем выиграть Евро, если будем готовы, в отличие от чемпионата мира. Мы действительно хотим двигаться вперед, сохранять позитивный настрой и быть готовыми ко всему», – заявил новичок английской «Астон Виллы», чьи слова приводит RTL Sports Belgium.

Напомним, что соперниками подопечных Доменико Тедеско на отборочной стадии Евро-2024 являются сборные Австрии, Швеции, Эстонии и Азербайджана. На прошедшем чемпионате мира в Катаре бельгийцы сенсационно вылетели после групповой стадии, уступив место в плей-офф Марокко и Хорватии.

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Сборная Бельгии Юри Тилеманс
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