Зидан высказался о работе в сборной Франции

Звездный французский тренер Зинедин Зидан, который поработал в мадридском «Реале», заявил о желании возглавить национальную команду Франции.

«Я уже говорил, что когда ты выступал за сборную Франции, а затем стал тренером, то логично думать о работе в национальной команде. Однако сейчас неподходящий момент для этого», - передает слова специалиста GQ.

Зидан с 2021 года находится в статусе безработного. Под его руководством «Реал» трижды побеждал в Лиге чемпионов.

В настоящий момент пост главного тренера сборной Франции занимает Дидье Дешам. Трудовое соглашение специалиста рассчитано до конца июля 2026 года.