Ребров: «Украина могла забить больше Германии»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров пообщался с журналистами после товарищеского поединка против национальной команды Германии. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

«Вы спросите себя: 3:3 с Германией - это успех или нет? Это неофициальная игра. Мы создали достаточно моментов, могли забивать даже больше. мы показали достойный результат», - передает слова Реброва ua.tribuna.com.

Стоит отметить, что по ходу встречи украинская сборная выигрывала со счетом 3:1, однако в концовке встречи упустила победу. Для Реброва это был первый поединок у руля «жёлто-синих» в качестве главного тренера.