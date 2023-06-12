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​Сборная Германии проводит 1000-й матч

12 Июня 2023 • 19:00 Комментировать

В понедельник сборная Германии проводит свой 1000-й матч в истории! Команда Ханса-Дитера Флика в Бремене проводит товарищескую игру против Украины.

Следить за матчем между сборными Германии и Украины можно в текстовой трансляции. Стоит отметить, что это не только 1000-я игра для Бундестим, но и дебютная игра Сергея Реброва на должности рулевого украинской национальной команды.

Сборная Германии в настоящий момент готовится к домашнему чемпионату Европы, который пройдёт в 2024 году. На правах хозяев турнира Бундестим получили прямую путёвку на континентальный футбольный форум.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии
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